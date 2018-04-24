Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина на полуострове на последних выборах главы государства.

Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина на полуострове на последних выборах главы государства.Об этом на своей странице в социальной сети Facebook мировую общественность проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.По его словам, спецслужбы страны задержали депутата городского совета Евпатории, гражданку Украины, которая собирала в Крыму подписи в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018 года, являясь его доверенным лицом.По его словам, подозреваемую ждут допросы и "другие необходимые следственные и процессуальные действия".