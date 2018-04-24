Полтора десятка регионов в центре и на северо-западе страны приходят в себя после мощного урагана. Ветер штормовой силы оставил без электричества сотни населенных пунктов. Повреждены дома, повалены деревья, а на Урале и северо-востоке еще и выпал снег. Причем в ряде районов больше, чем зимой. Как устраняют последствия непогоды? И когда же ждать весны?

Полтора десятка регионов в центре и на северо-западе страны приходят в себя после мощного урагана. Ветер штормовой силы оставил без электричества сотни населенных пунктов. Повреждены дома, повалены деревья, а на Урале и северо-востоке еще и выпал снег. Причем в ряде районов больше, чем зимой. Как устраняют последствия непогоды? И когда же ждать весны?Это тот случай, когда пассажиры готовы героически вызволить из снежного плена даже троллейбус. В Кирове за сутки выпала полумесячная норма осадков. Коммунальные службы к этому явно были не готовы. Пока в 40-сантиметровых сугробах вязнут автомобилисты, часть из которых уже поставили летнюю резину, радуются внезапному снегопаду лишь любители зимних видов спорта — трассами для них стали заснеженные улицы города.Такого сюрприза погоды не ожидали сразу в 15 российских регионах. Последствия разгула стихии до сих пор устраняют от Башкирии и до Ленинградской области. Обильный снегопады и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Ураган переломал полторы тысячи деревьев, опрокинул десятки рекламных щитов. Повреждены сотни автомобилей. В Смоленской области под натиском сильного ветра не устоял башенный кран.В Тульской и Тверской областях перебои с энергоснабжением — без света остались полторы тысячи населенных пунктов. "Сейчас продолжается работа по обходу дворов, квартир, — сообщает первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев. — У нас в четырех муниципальных районах получили повреждения кровли жилых домов, школа в Куркинском районе. Все эти вопросы держим на особом контроле".Продолжаются аварийно-восстановительные работы и во Владимирской области. Последствия непогоды устраняют более десяти бригад энергетиков. "На территории области были отключены населенные пункты в 12 муниципальных образованиях, в которых проживают 9 тысяч человек населения", — отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Владимирской области Петр Денисов.Несколько районов на севере Свердловской области также без света — из-за налипания мокрого снега на провода, а на улицах — сугробы, высотой до 20 сантиметров. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Впрочем, снег еще будет идти на протяжении суток, так что зима весной продолжается.