На территории области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 6 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 6 человек травмированы. Выявлено 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Октябрьский районПо предварительной информации, 23.04.2018 г. в 08:05 в г. Владимир на проспекте Строителей напротив дома 20 водитель автобуса МАН – 202, 1974 г.р., двигаясь по направлению к улице Чайковского, при торможении допустил падение пассажиров. В результате ДТП пассажиры автобуса: женщина, 1946 г.р., с диагнозом: закрытый перелом левой кисти – госпитализирована; женщина, 1983 г.р., с диагнозом: ЧМТ, СГМ, ушиб левой кисти, повреждения шейного отдела позвонка - амбулаторно; женщина, 1955 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно.2.Судогодский районПо предварительной информации, 23.04.2018 г. в 11:30 на 36 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля Хендай – Гетц, 1960 г.р., двигаясь со стороны д. Лаврово по направлению к г. Судогда, при выезде на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю Форд – Фокус. В результате ДТП водитель а/м Хендай – Гетц с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, УГМ, закрытый перелом нижней челюсти, рваная рана нижней губы, закрытый перелом ребер, закрыты перелом костей таза - госпитализирован в реанимационное отделение в ГБУЗ ВО «ГКБ СМП» г. Владимира; водитель а/м Форд – Фокус с диагнозом: перелом костей носа, ушиб левого коленного сустава, перелом левого надколенника.3. Вязниковский районПо предварительной информации, 23.04.2018 г. в 13:10 в г. Вязники на улице. Ленина напротив дома 40 водитель автомобиля Шевроле – Круз, 1971 г.р., двигаясь по парковке к торговому центру, совершил наезд на пешехода, 1978 г.р., который шел в попутном направлении. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЧМТ, СГМ – амбулаторно.