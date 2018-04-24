Капитан задержанного Украиной российского судна Норд Игорь Горбенко не получает нормальной медицинской помощи. Адвокат Дмитрий Щербина сообщил, что у Горбенко проблемы с сердцем и артериальным давлением, но местные больницы отказываются принимать пациента на обследование.

Капитан задержанного Украиной российского судна "Норд" Игорь Горбенко не получает нормальной медицинской помощи.Адвокат Дмитрий Щербина сообщил, что у Горбенко проблемы с сердцем и артериальным давлением, но местные больницы отказываются принимать пациента на обследование."Местные больницы в том городе, где он сейчас, либо переполнены, либо боятся его принимать (видимо, по чьему-то распоряжению)", — предположил адвокат в беседе с RT.При этом сообщается, что следователи подписали для Горбенко разрешение о переезде в Днепропетровск, где живут дальние родственники капитана. Если переезд действительно станет возможным, то в крупном городе с большим количеством оборудованных больниц нуждающемуся в медпомощи не откажут.Российское судно "Норд" из Керчи было задержано 25 марта в Азовском море. От моряков требовали отказаться от российского гражданства. Экипаж после разбирательств отпустили, но выехать с территории Украины они не могут.Как сообщалось ранее, семеро находятся в посольстве России в Киеве, и только двоим удалось добраться до родного Крыма.Судьба капитана сейнера Владимира Горбенко остается туманной. Без документов и с подпиской о невыезде он ждет суда на Украине. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.