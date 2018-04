На берегу моря, в 5 км от центра Белека, поcле масштабной реновации открылся пятизвездочный отель Xanadu Resort. Теперь гости курорта могут ощутить максимальный комфорт в обновленных номераотдохнуть по стандартам High class all inclusive.

Гости могут выбрать как стандартный номер с видом на сад или на море,так и бунгало, джуниор-сьюты, семейные номера и сьюты, гольф-сьют, президентскиесьюты и виллы.Концепция обслуживанияпрезидентских вилл и сьютов отличается особо высоким сервисом, поэтому кроменепосредственно комфорта самих номеров гостям предлагается набор дополнительныхбесплатных услуг: приветствие гостей с шампанским, закусками и апельсиновымсвежим соком, расширенный мини-бар в номерах, сладкая и соленая выпечка и турецкиесладости в день заезда, сезонные фрукты один раз в два дня, круглосуточныйбесплатный сервис в номерах по меню, резервация столика в главном ресторане,бесплатные услуги прачечной, а также возможность организации пикника припроживании на виллах.Отель имеет собственный песчаныйпляж протяженностью 450 метров, который отмечен "Голубым флагом". Естьотдельная зона для взрослых, дискотека, отдельные бары и развлечения дляразличных пляжных зон: для любителей пляжного спорта – от серфинга до пляжноговолейбола, для гостей с детьми – мини-клуб, для ценителей спокойного отдыха -уединенные пляжные павильоны с собственными сейфами и мини-барами. Также напляже есть специальные шезлонги и спуск в море для гостей с ограниченнымифизическими возможностями.На территории два закрытых бассейна – один с гидромасажем, в спа-центре, и один закрытый бассейн с детской секцией), три водных горки длявзрослых и шесть горок для детей разного возраста.Концепция питания в отеле XanaduResort отвечает стандартам HighClass all inclusive и предполагает доступность питания с 07:00 до 03:00 идоступность напитков 24 часа в сутки в различных барах и ресторанах согласноустановленному отелем расписанию.Завтраки, обеды и ужины проходятв главном ресторане ILPEK YOLU: здесь предлагается шведский стол, диетическое,вегетарианское и безглютеновое меню, детский стол. Также всегда доступны алкогольныеи безалкогольные напитки местного и импортного производства, свежевыжатые соки,горячие напитки включая турецкий кофе, закуски, выпечка, сервис мороженного.На курорте работают семь ресторановa la carte: азиатский – “Dragon”/платно, итальянский – новый а-ля карт ресторанс детской анимацией La Dolce Vita/бесплатно, французский La Cascade/платнои мексиканский Mexican/платно, новыйтурецкий ресторан Kebap house/бесплатно, рыбный ресторан Uskuna/платно, новыйа-ля карт сервис турецких деревенских завтраков/бесплатно (в а-ля карт ресторанах требуется предварительнаярезервация, в зависимости от ресторана платная или бесплатная, есть специальныедни для резервации с детьми, рестораны Dolce Vita и Kebap house не имеют возрастных ограничений).Все отдыхающие могут приятнопровести время в новых барах: Xanadu Lounge Bar, баре на террасе или спорт-баре.К услугам гостей – обновленный главный ресторан, а также новый a la carte ресторанKebap House с прекрасным видом на море, новый семейный ресторан итальянскойкухни DolceVita, где предусмотрены развлечения для детей, и уникальный a lacarte сервис турецких деревенских завтраков.Особая гордость отеля Shang-Du SPA-центр. К услугамотдыхающих здесь открыты более 10 процедурных кабинетов, сауны, хамам, холоднаякупель. Можно сделать массаж, посетить сеанс гидротерапии, аюрведы,рефлексологии, сделать скрабы, обертывания, программы по уходу за лицом ителом.Обновленный в 2018 годуфитнес-центр приглашает на занятия в тренажерном зале или групповые занятияаэробикой. Здесь же работает Vitamin Bar. Гостям курорта доступно 18-луночноегольф-поле, два теннисных корта с кварцевым покрытием, площадки для игры в баскетбол,пляжный волейбол, мини-футбол, боулинг, зона для стрельбы из лука, игры вбильярд и настольный теннис. Также имеется оборудование для водных видовспорта: виндсерфинга, водных лыж, снорклинга и каноэ. Для детей и подростков от 4 до 16 лет работаетдетский клуб FANCYLAND, который занимает территорию площадью 5500 кв.м. ипредусматривает разделение на три различные возрастные категории. Для детей ввозрасте от 0 до 3 лет оборудована территория, где расположены игровая комната,кухня, комната для сна, а также место для смены подгузников и детские туалеты.Вторая зона предусмотрена длядетей дошкольного и школьных возрастов от 4 до 7 лет. Здесь есть секция свидео-играми, уголок макияжа, костюмерная, возможности для выпечки намини-кухне, места для занятия рисованием, лепкой, игровая комната лего,кинотеатр, отдельный аква-парк с тремя бассейнами и горками.Игровая зона для детей в возрастеот 8 до 16 лет предлагает мини-амфитеатр (на открытом воздухе), крытуюмузыкальную студию, комнату для игры в настольные игры, территорию для активныхигр, включая стену для скалолазания, парк приключений и луна-парк с каруселью,мини-колесом обозрения, поездом и батутом.Xanadu Resort – отель, где мечтыоб идеальном отдыхе высокого класса превращаются в реальность.