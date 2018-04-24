На берегу моря, в 5 км от центра
Белека, поcле масштабной реновации открылся пятизвездочный отель Xanadu Resort.
Теперь гости курорта могут ощутить максимальный комфорт в обновленных номераотдохнуть
по стандартам High class all inclusive.
На берегу моря, в 5 км от центра
Белека, поcле масштабной реновации открылся пятизвездочный отель Xanadu Resort.
Теперь гости курорта могут ощутить максимальный комфорт в обновленных номераотдохнуть
по стандартам High class all inclusive.
Xanadu Resort 5* High class all inclusive Belek расположен
всего в 40 км от аэропорта и в 50 км от Антальи.
Курорт состоит из одного четырехэтажного
этажного главного здания, двенадцати двухэтажных бунгало и двух отдельных
президентских вилл. Всего Xanadu Resort располагает фондом 421 номером общей вместимостью 932
человека. Гости могут выбрать как стандартный номер с видом на сад или на море,
так и бунгало, джуниор-сьюты, семейные номера и сьюты, гольф-сьют, президентские
сьюты и виллы.
Концепция обслуживания
президентских вилл и сьютов отличается особо высоким сервисом, поэтому кроме
непосредственно комфорта самих номеров гостям предлагается набор дополнительных
бесплатных услуг: приветствие гостей с шампанским, закусками и апельсиновым
свежим соком, расширенный мини-бар в номерах, сладкая и соленая выпечка и турецкие
сладости в день заезда, сезонные фрукты один раз в два дня, круглосуточный
бесплатный сервис в номерах по меню, резервация столика в главном ресторане,
бесплатные услуги прачечной, а также возможность организации пикника при
проживании на виллах.
Отель имеет собственный песчаный
пляж протяженностью 450 метров, который отмечен "Голубым флагом". Есть
отдельная зона для взрослых, дискотека, отдельные бары и развлечения для
различных пляжных зон: для любителей пляжного спорта – от серфинга до пляжного
волейбола, для гостей с детьми – мини-клуб, для ценителей спокойного отдыха -
уединенные пляжные павильоны с собственными сейфами и мини-барами. Также на
пляже есть специальные шезлонги и спуск в море для гостей с ограниченными
физическими возможностями.
На территории два закрытых бассейна – один с гидромасажем, в спа-центре, и один закрытый бассейн с детской секцией), три водных горки для
взрослых и шесть горок для детей разного возраста.
Концепция питания в отеле Xanadu
Resort отвечает стандартам High
Class all inclusive и предполагает доступность питания с 07:00 до 03:00 и
доступность напитков 24 часа в сутки в различных барах и ресторанах согласно
установленному отелем расписанию.
Завтраки, обеды и ужины проходят
в главном ресторане ILPEK YOLU: здесь предлагается шведский стол, диетическое,
вегетарианское и безглютеновое меню, детский стол. Также всегда доступны алкогольные
и безалкогольные напитки местного и импортного производства, свежевыжатые соки,
горячие напитки включая турецкий кофе, закуски, выпечка, сервис мороженного.
На курорте работают семь ресторанов
a la carte: азиатский – “Dragon”/платно, итальянский – новый а-ля карт ресторан
с детской анимацией La Dolce Vita/бесплатно, французский La Cascade/платно
и мексиканский Mexican/платно, новый
турецкий ресторан Kebap house/бесплатно, рыбный ресторан Uskuna/платно, новый
а-ля карт сервис турецких деревенских завтраков/бесплатно (в а-ля карт ресторанах требуется предварительная
резервация, в зависимости от ресторана платная или бесплатная, есть специальные
дни для резервации с детьми, рестораны Dolce Vita и Kebap house не имеют возрастных ограничений).
Все отдыхающие могут приятно
провести время в новых барах: Xanadu Lounge Bar, баре на террасе или спорт-баре.
К услугам гостей – обновленный главный ресторан, а также новый a la carte ресторан
Kebap House с прекрасным видом на море, новый семейный ресторан итальянской
кухни DolceVita, где предусмотрены развлечения для детей, и уникальный a la
carte сервис турецких деревенских завтраков.
Особая гордость отеля Shang-Du SPA-центр. К услугам
отдыхающих здесь открыты более 10 процедурных кабинетов, сауны, хамам, холодная
купель. Можно сделать массаж, посетить сеанс гидротерапии, аюрведы,
рефлексологии, сделать скрабы, обертывания, программы по уходу за лицом и
телом.
Обновленный в 2018 году
фитнес-центр приглашает на занятия в тренажерном зале или групповые занятия
аэробикой. Здесь же работает Vitamin Bar. Гостям курорта доступно 18-луночное
гольф-поле, два теннисных корта с кварцевым покрытием, площадки для игры в баскетбол,
пляжный волейбол, мини-футбол, боулинг, зона для стрельбы из лука, игры в
бильярд и настольный теннис. Также имеется оборудование для водных видов
спорта: виндсерфинга, водных лыж, снорклинга и каноэ. Для детей и подростков от 4 до 16 лет работает
детский клуб FANCYLAND, который занимает территорию площадью 5500 кв.м. и
предусматривает разделение на три различные возрастные категории. Для детей в
возрасте от 0 до 3 лет оборудована территория, где расположены игровая комната,
кухня, комната для сна, а также место для смены подгузников и детские туалеты.
Вторая зона предусмотрена для
детей дошкольного и школьных возрастов от 4 до 7 лет. Здесь есть секция с
видео-играми, уголок макияжа, костюмерная, возможности для выпечки на
мини-кухне, места для занятия рисованием, лепкой, игровая комната лего,
кинотеатр, отдельный аква-парк с тремя бассейнами и горками.
Игровая зона для детей в возрасте
от 8 до 16 лет предлагает мини-амфитеатр (на открытом воздухе), крытую
музыкальную студию, комнату для игры в настольные игры, территорию для активных
игр, включая стену для скалолазания, парк приключений и луна-парк с каруселью,
мини-колесом обозрения, поездом и батутом.
Xanadu Resort – отель, где мечты
об идеальном отдыхе высокого класса превращаются в реальность.