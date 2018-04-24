Звезда скандального телепроекта Дом-2 Иван Барзиков выставил на всеобщее обозрение свой голый зад. Мужчина поделился изображением своей пятой точки в соцсетях.

Звезда скандального телепроекта "Дом-2" ИванБарзиков выставил на всеобщее обозрение свой голый зад. Мужчина поделилсяизображением своей пятой точки в соцсетях.В своем Instagram Иван опубликовал снимок, на котором голый шагаетсреди высокой зелени. На счастье поборников морали мужчина запечатлен со спины.Ниже Барзиков подписал: "Свобода 😁Строго 18 + 😂".За три часа пост набрал более 23 тысяч отметок "Нравится" имножество комментариев. Округлости звезды телешоу оценили не все, многиеподписчики заметили, что попа недостаточно хороша для того, чтобы делится ее изображением."Жопа то с кулачок", "Где жопа то? Фи Ядумала ты лучше", "С переди пионер с зади пинсионер😂😂😂", "Жопавидимо живет отдельной жизнью от спорта", "Вроде бы спортивный, а спинаи ноги слабо развиты". "Некрасивая попа", "Жопа ,как жопа,тольконе загорелая", "Мне глазам больно🙈", "Ипошел Ваня клещей собирать..." – смеялись пользователи соцсети.Добавим, что, судя по геолокации, фотография сделана на Балина рисовых террасах Джатилувих. Плантация расположена на высоте на высоте 850метров над уровнем моря у подножия южного склона горы Батукау. В 2012 году этитеррасы были признаны Всемирным наследием ЮНЕСКО. Это настоящий памятник и ода человеческомутруду, стойкости и выносливости.Обычно на плантациях многолюдно:на 303 гектарах рисовых полей, работает почти 400 человек и постоянно приезжаюттуристы. К сожалению, на фото, которое предоставил Иван, кроме него самого никогоне видно, видимо он перепугал местных аборигенов и путешественников своим голым задом.