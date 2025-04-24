Подросток упал во время занятия.

12-летний мальчик, получивший травму колена во время тренировок по мотокроссу, стал самым юным пациентом во Владимирской области, которому была выполнена артроскопия коленного сустава. Подросток упал во время занятия, и у него диагностировали перелом большеберцовой кости и откол хряща, мешавший нормальному движению.После консультации с врачами ОДКБ, мальчика перевели в Областной центр специализированных видов медицинской помощи, где проводилась малоинвазивная операция под комбинированной анестезией.Сейчас ребенок проходит курс лечебной физкультуры, и специалисты ожидают полного восстановления сустава в течение нескольких недель.