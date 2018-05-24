Число инвесторов в России растет высокими темпами. Согласно статистике, в 2017 году их количество увеличилось сразу на 50%, а объем средств на инвестиционных счетах так и вовсе удвоился – рост на 100% за год. Все дело в том, что в текущих экономических условиях состоятельные россияне делают выбор в пользу финансовых рынков.

Числоинвесторов в России растет высокими темпами. Согласно статистике, в 2017 году ихколичество увеличилось сразу на 50%, а объем средств на инвестиционных счетахтак и вовсе удвоился – рост на 100% за год. Все дело в том, что в текущихэкономических условиях состоятельные россияне делают выбор в пользу финансовыхрынков.Доходынаселения снижаются четвертый год подряд, экономический рост в странеколеблется на уровне около нуля, заметного увеличения зарплат и покупательной способностироссиян в ближайшее время ждать не приходится. Получается, что мелкому исреднему бизнесу на существенный рост среднего чека тоже можно не рассчитывать.Чтохарактерно, на рынке недвижимости и банковских депозитов никакого бума ненаблюдается – население и бизнес не богатеют – для этого просто нет предпосылок. В этой ситуации инвесторы выбирают финансовые рынки. Там жизнь бьет ключом, нетсанкций, а возможностей для зарабатывания денег хоть отбавляй.ИНСТРУМЕНТЫЗАРАБОТКАСегодняна финансовых рынках происходит масса интересного. Так, например, нефть сначала 2016 года подорожала более чем на 100% – с 32 до почти 80 долларов. Каждыйгод повторяется одна и та же история: Apple анонсирует новый айфон, пресса нагнетает ажиотаж,дилеры выстраиваются в очередь, продажи взлетают до небес – и в результатеакции компании дорожают.Наволне успеха последнего айфона акции Apple подорожали на 13% всего за месяц. Длясравнения: в России в среднем вдвое меньше – 7% за год. Аведь это только традиционные, классические активы: нефть и акции. Если говоритьо новейших инструментах инвестирования, то тут показатели зашкаливают. Кпримеру, биткоин за девять месяцев с апреля прошлого года по январь этого вырос в 20 раз. Если посчитать, то всего шесть биткоинов меньше чем за год превратились вдвухкомнатную московскую квартиру.Накриптовалютной лихорадке заработало множество людей, не имеющих отношения кфинансовой индустрии, абсолютное большинство из них – айтишники. Программисты,сисадмины, просто сотрудники IT-компаний– те, кому эта тема близка в силу образования или работы.ТЕХНОЛОГИИЗАРАБОТКАБезусловно,где заработок – там и риск. Да, сегодня купить акции Coca-Cola через интернет не сильно сложнее,чем скачать на торрентах свежую серию "Игр престолов". Но это еще не значит,что нужно сломя голову мчаться на международные финансовые рынки, как наонлайн-трансляцию "Оскара". Чтобы инвестиции приносили прибыль, а не убытки,нужны знания.Безусловно,речь идет не об академическом пятилетнем курсе экономики. Хотя, конечно, вредаот него точно не будет. На самом деле не требуется досконально знать устройстводвигателя внутреннего сгорания, историю автомобилестроения и особенности всехпопулярных производителей, чтобы успешно ездить на машине по своим делам.Также и с управлением личными инвестициями: необходимы практические знания. Какиеактивы сейчас актуальны, какова обстановка на рынке, как рассчитать параметрыинвестиции, когда открывать позицию, когда ее закрывать – обо всем расскажут эксперты . Компания оказывает консультационные услуги и обучаетклиентов тонкостям инвестиций на финансовых рынках.