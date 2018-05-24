Ракета, запущенная комплексом Бук российских вооруженных сил, сбила Boeing Малайзийских авиалиний над Донбассом в июле 2014 года. Об этом заявил представитель прокуратуры Нидерландов.

Ракета, запущенная комплексом "Бук" российскихвооруженных сил, сбила Boeing "Малайзийскихавиалиний" над Донбассом в июле 2014 года. Об этом заявил представительпрокуратуры Нидерландов.Итоги работы Совместной следственной группы были оглашены напресс-конференции с участием представителей нидерландских властей. Докладчикиотметили: причины, по которым российские ракетчики сбили самолет, имнеизвестны."Следственная группа исследовала все доступныеизображения и установила, что ЗРК "Бук" имеет ряд уникальныхособенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев.После интенсивного сравнительного исследования нескольких Буков установлено,что ЗРК... происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, РоссийскаяФедерация" – сказал представитель Нидерландов.В свою очередь, генпрокурор Нидерландов Фред Вестербекесообщил журналистам, что круг подозреваемых по делу о крушении Boeing МH17сужен до нескольких десятков человек.Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама вКуала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востокеУкраины. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев тут же обвинил ополченцев Донбасса в том, что это онисбили самолет. В ДНР и ЛНР ответили, что просто не располагают оружием,способным поразить цель на такой высоте. Запад, в свою очередь, утверждал, что поразившийBoeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращенобратно.Следствие международная группа проводила без участия Россиии не принимая во внимание представленные российской стороной доказательства. Вчастности, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятияпо производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтвердили,что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией. Однакоследователи основывали свои выводы лишь на данных, представленных Украиной, напоминает РИА Новости.