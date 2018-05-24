Ракета, запущенная комплексом Бук российских
вооруженных сил, сбила Boeing Малайзийских
авиалиний над Донбассом в июле 2014 года. Об этом заявил представитель
прокуратуры Нидерландов.
Ракета, запущенная комплексом "Бук" российских
вооруженных сил, сбила Boeing "Малайзийских
авиалиний" над Донбассом в июле 2014 года. Об этом заявил представитель
прокуратуры Нидерландов.
Итоги работы Совместной следственной группы были оглашены на
пресс-конференции с участием представителей нидерландских властей. Докладчики
отметили: причины, по которым российские ракетчики сбили самолет, им
неизвестны.
"Следственная группа исследовала все доступные
изображения и установила, что ЗРК "Бук" имеет ряд уникальных
особенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев.
После интенсивного сравнительного исследования нескольких Буков установлено,
что ЗРК... происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская
Федерация" – сказал представитель Нидерландов.
В свою очередь, генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке
сообщил журналистам, что круг подозреваемых по делу о крушении Boeing МH17
сужен до нескольких десятков человек.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в
Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке
Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев тут же обвинил ополченцев Донбасса в том, что это они
сбили самолет. В ДНР и ЛНР ответили, что просто не располагают оружием,
способным поразить цель на такой высоте. Запад, в свою очередь, утверждал, что поразивший
Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращен
обратно.
Следствие международная группа проводила без участия России
и не принимая во внимание представленные российской стороной доказательства. В
частности, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия
по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтвердили,
что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией. Однако
следователи основывали свои выводы лишь на данных, представленных Украиной, напоминает РИА Новости.