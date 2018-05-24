52-летний житель Якутии хладнокровно убил пять человек, не пощадив даже ребенка. Громкое дело начинает обрастать подробностями.

52-летний житель Якутии хладнокровно убил пять человек, не пощадив даже ребенка. Громкое дело начинает обрастать подробностями.Стрельбу в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса устроил местный житель. Его жертвами стали пять человек, включая маленького ребенка.В бойне удалось выжить лишь одному человеку – девочке, которая смогла вовремя убежать и спрятаться, передает ysia.ru. В данный момент удалось собрать некоторые детали произошедшего и восстановить картину событий.Перед началом стрельбы житель Якутии позвонил родственнице и рассказал о ссоре с соседями. Они злоупотребляли спиртным и часто конфликтовали с ним, сообщают сельчане.Так, утром 24 мая произошла очередная ссора. Cоседи пришли к мужчине и, предположительно, стали выпрашивать у него деньги на выпивку, пишет Life.ru. Стоит отметить, что существует и другая версия, согласно которой конфликт возник из-за уборки территории.Сообщается, что спустя какое-то время житель Якутии ворвался в дом соседей, где в этот момент находились отец и сын. Они стали первыми жертвами стрелка.На звуки выстрелов вышел другой мужчина, которого местный житель убил на месте. Отмечается, что погибший только вчера вернулся в поселок, до этого он находился в якутской больнице.В этот момент рядом с местом преступления проходила женщина с двумя детьми, которая возвращалась с последнего звонка из местной школы. Все они также попали под огонь. Женщина и ее несовершеннолетний сын умерли на месте, однако дочке удалось убежать.После этого стрелок снова набрал сестре и сообщил, что все уладил, передает Telegram-канал Mash. Убийца попрощался с родственницей и покончил с собой.Представители администрации села заявили, что преступник только недавно приобрел себе дом, расположенный на Лесной улице. Он жил один и нередко конфликтовал с окружающими.По некоторым данным, мужчину всегда считали психически неустойчивым человеком. "Он был очень нелюдим, ни с кем из местных не общался. У него даже окна были заколочены решеткой. У него была какая-то мания преследования. Раньше мы за ним не наблюдали агрессии, но всегда казался странным. Мы никогда не думали, что он может совершить такое зверство", – рассказал один из местных жителей.