Американский предприниматель Илон Маск хочет создать сервис для оценки правдивости журналистов. Назвать его он собирается Pravda. Именно так, русским словом правда. Об этом основатель Спейс Икс и Тесла Моторс написал в Твиттере.

Американский предприниматель Илон Маск хочет создать сервис для оценки правдивости журналистов. Назвать его он собирается Pravda. Именно так, русским словом "правда". Об этом основатель "Спейс Икс" и "Тесла Моторс" написал в Твиттере. Там же он устроил голосование — пока почти 90 процентов читателей поддерживают бизнесмена, сообщает телеканал "Россия 24".Маск давно конфликтует с западными СМИ — сначала он судился с BBC из-за слов ведущего "Топ Гир" Джереми Кларксона о его машине, а затем жестко критиковал "Таймс" после материала о слабой батареи Теслы.