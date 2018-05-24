На трассе столкнулись легковушка и грузовой автомобиль

На трассе столкнулись легковушка и грузовой автомобильСмертельное ДТП на трассе Владимир-Юрьев-Польский-Переславль: погиб 38-летний водитель.Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария произошла в Суздальском районе днем в среду, 23 мая, в 16.50. На седьмом километре дороги водитель автомобиля «Жигули» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкулся с грузовиком Nissan Atlas.Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. Водителя грузовика госпитализировали. Медики ампутировали ему голень.