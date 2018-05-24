Официальные дилеры марки УАЗ открыли продажи новой экспедиционной версии внедорожника "Патриот". Автомобиль укомплектован всем необходимым для экспедиций по самым глухим местам - причем весь его внедорожный тюнинг полностью легален.

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