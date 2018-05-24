Официальные дилеры марки УАЗ открыли продажи новой экспедиционной версии внедорожника Патриот. Автомобиль укомплектован всем необходимым для экспедиций по самым глухим местам - причем весь его внедорожный тюнинг полностью легален.
<a href="http://33live.ru/novosti/24-05-2018-v-rossii-nachalis-prodazhi-novoj-versii-uaz-patriot.html" target="_blank">В России начались продажи новой версии УАЗ Патриот</a> - Официальные дилеры марки УАЗ открыли продажи новой экспедиционной версии внедорожника Патриот. Автомобиль укомплектован всем необходимым для экспедиций по самым глухим местам - причем весь его внедорожный тюнинг полностью легален.
[url=http://33live.ru/novosti/24-05-2018-v-rossii-nachalis-prodazhi-novoj-versii-uaz-patriot.html]В России начались продажи новой версии УАЗ Патриот[/url] - Официальные дилеры марки УАЗ открыли продажи новой экспедиционной версии внедорожника Патриот. Автомобиль укомплектован всем необходимым для экспедиций по самым глухим местам - причем весь его внедорожный тюнинг полностью легален.