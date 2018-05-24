Снижение активности на строительных площадках ГК Urban Group отмечено с начала года, сообщили Интерфаксу в пресс-службе министерства строительства Московской области.

В ведомстве заверили, что работают в тесном контакте с застройщиком, и компания продолжает реализацию объектов. Минстрой ожидает, что ситуация "будет выравниваться".Накануне Минстрой РФ, Фонд защиты прав дольщиков и правительство Подмосковье начали консультации по ситуации с Urban Group, по итогам которых вице-премьеру Виталию Мутко, который курирует в правительстве строительный блок, представят доклад о текущей ситуации и дальнейших действиях.Ранее появилась информация о том, что застройщик не соблюдает сроки сдачи некоторых объектов. Кроме того, Сбербанк прекратил выдавать ипотеку на ряд жилых комплексов, строительством которых занимается компания, а ВТБ выдает жилищные кредиты лишь на покупку квартир в тех ЖК, который построены на 40% и выше.