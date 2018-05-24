Истребители Воздушных сил самообороны Японии вылетали на перехват и сопровождение российского дальнего противолодочного самолета Ту-142, передает Интерфакс со ссылкой на заявление штаба японских Сил самообороны.

Истребители Воздушных сил самообороны Японии вылетали на перехват и сопровождение российского дальнего противолодочного самолета Ту-142, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление штаба японских Сил самообороны.23 мая российский разведчик подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг до острова Хонсю. Сделав там круг, он лег на обратный курс.Японские военные не зафиксировали нарушений воздушного пространства – российский самолет летел над международными водами Японского моря.