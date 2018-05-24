Актер из сериала Мент в законе задержан за грабеж. Илья Уткин был объявлен в федеральный розыск.

Актер из сериала "Мент в законе" задержан заграбеж. Илья Уткин был объявлен в федеральный розыск.Илью Уткина, известного по ролям в российскихсериалах, разыскивали месяц. Поводом для возбуждения уголовного дела сталграбеж: отличающийся завидными физическими кондициями актер обнес квартиру насевере Москвы.Попался грабитель банально. Как сообщает Telegram-канал Mash, Уткина остановилисотрудники ДПС. Они обрадовались возможности взять автограф, а заоднои получить благодарность от начальства.Илья Уткин был чемпионом России по армрестлингу и боям безправил, ставил трюки и боевые сцены на киностудии "Мосфильм". Зрителю известен по сериалам "Мент в законе", "Карпов", "Пятаястража", "Бессонница" и другим.Появлялся в эпизодических ролях в фильмах "Брат-2" и "Небо в алмазах".