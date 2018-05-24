Актер из сериала Мент в законе задержан за
грабеж. Илья Уткин был объявлен в федеральный розыск.
Актер из сериала "Мент в законе" задержан за
грабеж. Илья Уткин был объявлен в федеральный розыск.
Илью Уткина, известного по ролям в российских
сериалах, разыскивали месяц. Поводом для возбуждения уголовного дела стал
грабеж: отличающийся завидными физическими кондициями актер обнес квартиру на
севере Москвы.
Попался грабитель банально. Как сообщает Telegram-канал Mash, Уткина остановили
сотрудники ДПС. Они обрадовались возможности взять автограф, а заодно
и получить благодарность от начальства.
Илья Уткин был чемпионом России по армрестлингу и боям без
правил, ставил трюки и боевые сцены на киностудии "Мосфильм". Зрителю известен по сериалам "Мент в законе", "Карпов", "Пятая
стража", "Бессонница" и другим.
Появлялся в эпизодических ролях в фильмах "Брат-2" и "Небо в алмазах".