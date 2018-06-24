Тренерский штаб сборной Мексики во главе с Хуаном Карлосом Осорио огласили заявку команды на матч второго тура чемпионата мира против Южной Кореи. С первых минут на поле стадиона в Ростове-на-Дону выйдет Хавьер Эрнандес и автор победного гола в ворота Германии Ирвинг Лосано.

Тренерский штаб сборной Мексики во главе с Хуаном Карлосом Осорио огласили заявку команды на матч второго тура чемпионата мира против Южной Кореи. С первых минут на поле стадиона в Ростове-на-Дону выйдет Хавьер Эрнандес и автор победного гола в ворота Германии Ирвинг Лосано.Полностью состав мексиканцев выглядит следующим образом: вратарь Гильермо Очоа, защитники Карлос Сальседо, Эктор Эррера, Эктор Морено, Эдсон Альварес, полузащитники Андрес Гуардадо, Мигель Лаюн, Хесус Гальярдо, Карлос Вела и нападющие Хавьер Эрнандес и Ирвинг Лосано.Состав Южной Кореи: Чо Хен У, Ли Ен, Ким Мин У, Ким Ен Гвон, Чан Хен Су, Чжу Се Чжон, Ки Сон Ен, Ли Чжэ Сон, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин, Хван Хи Чан.Матч между Мексикой и Южной Кореей начнется в 18:00 по московскому времени.