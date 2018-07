Российский хоккеист Илья Ковальчук стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Лос-Анджелес Кингз. Сообщается, что срок подписанного соглашения между сторонами рассчитан на три года. Ковальчук будет зарабатывать 6,25 миллиона долларов

Российский хоккеист Илья Ковальчук стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз". Сообщается, что срок подписанного соглашения между сторонами рассчитан на три года.Согласно информации североамериканских СМИ, которую приводит Чкемпионат.Com. в своем новом клубе Ковальчук будет зарабатывать 6,25 миллиона долларов. Подписанное соглашение вступит в свою силу первого июля.KHL's leading scorer and 2018 Olympic MVP Ilya Kovalchuk will join the LA Kings for the 2018-19 season after agreeing to terms on a 3-year contract.https://t.co/xp15gyuKBu— LA Kings (@LAKings) 23 июня 2018 г."Мы очень рады, что Илья присоединится к нашей команде, — приводит слова генерального менеджера "Кингз" Роба Блейка "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт клуба. – Илья добавит нам мастерства и голов, а также желания победить. До первого июля мы избежим комментариев по этой теме".Напомним, что предыдущим клубом Ковальчука был питерский СКА.