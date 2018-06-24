Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что не Россия украла у украинцев название Русь, а украинцы украли Киев у Руси.

Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что не Россия украла у украинцев название "Русь", а украинцы украли Киев у Руси."Вообще-то Киевская Русь. Все (пространство России и Украины) было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше", — приводит слова Калашникова РИА Новости.Ранее в субботу украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что название "Русь" было украдено у украинцев, поэтому Россию следует называть Московией. "Мы с вами русские на самом деле, а они московиты", — сказала она, обращаясь к украинцам.В ответ на это детский писатель Петр Власов призвал своих коллег "копать смыслы", а не быть частью политического дискурса. По его словам, большое число украинцев пытаются все свалить на Россию, называют ее Мордором. Это — "нездоровая атмосфера политизированной истеричности", сказал литератор, отметив, что все это "гротескно и комично".