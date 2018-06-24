Эпопея с ребенком Зильбер продолжается. Пару дней назад Бари Алибасов ссылаясь на данные экспертизы, заявил, что ее ребенок не от сына Шукшиной. Теперь же молодая мама обвиняет его в распространении фальшивых новостей.

Эпопея с ребенком Зильбер продолжается. Пару дней назад Бари Алибасов ссылаясь на данные экспертизы, заявил, что ее ребенок не от сына Шукшиной. Теперь же молодая мама обвиняет его в распространении фальшивых новостей.Слова о том, что сын Фрейи Зильбер не является родным внукомМарии Шукшиной, были опровергнуты самой девушкой, которая обвинили продюсераБари Алибасова в желании "хайпануть". По ее словам, данные пока неопубликованы, а значит любые заявления преждевременны и являются ложью. Молодаямама сообщил, что ДНК-тест будет готов через 1-2 недели."В интернете прошла фейковая новость о ДНК-результате. ДНКтест будет готов через 1-2 недели. Но отдельным "личностям" это конечно непомешает хоть как то напомнить о себе, и хайпануть на фальшивой новости (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написалаона в Instagram. Онапризвала подписчиков проверять информацию и не верить всему, что пишут в Сети."Не стоит слепо верить всему, что напишут в интернете. Проверяйтеинформацию, требуйте доказательства, не ограничивайтесь одним источником. А самыйдостоверный источник инфы по поводу мего ребенка – моя единственная этастраница. Как только будут новости – я обязательно сообщу", – заявила Фрейя.Напомним, что около месяц назад на программу Малахова "Прямойэфир" пришла жительница Барнаула, 19-летняя Фрейя Зильбер. Она заявила, чтородила от сына артистки, и теперь намерена подать на алименты. По словамЗильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь спредставителями знаменитой династии. Однако актриса и ее сын отказывалисьобщаться с молодой женщиной.В то же время Шукшина же часто упрекала девушку в показушностии работе на камеру. Актриса в социальных сетях обращалась к девушке с призывомотвечать на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест.