Эпопея с ребенком Зильбер продолжается. Пару дней назад Бари Алибасов ссылаясь на данные экспертизы, заявил, что ее ребенок не от сына Шукшиной. Теперь же молодая мама обвиняет его в распространении фальшивых новостей.
Эпопея с ребенком Зильбер продолжается. Пару дней назад Бари Алибасов ссылаясь на данные экспертизы, заявил, что ее ребенок не от сына Шукшиной. Теперь же молодая мама обвиняет его в распространении фальшивых новостей.
Слова о том, что сын Фрейи Зильбер не является родным внуком
Марии Шукшиной, были опровергнуты самой девушкой, которая обвинили продюсера
Бари Алибасова в желании "хайпануть". По ее словам, данные пока не
опубликованы, а значит любые заявления преждевременны и являются ложью. Молодая
мама сообщил, что ДНК-тест будет готов через 1-2 недели.
"В интернете прошла фейковая новость о ДНК-результате. ДНК
тест будет готов через 1-2 недели. Но отдельным "личностям" это конечно не
помешает хоть как то напомнить о себе, и хайпануть на фальшивой новости (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала
она в Instagram. Она
призвала подписчиков проверять информацию и не верить всему, что пишут в Сети.
"Не стоит слепо верить всему, что напишут в интернете. Проверяйте
информацию, требуйте доказательства, не ограничивайтесь одним источником. А самый
достоверный источник инфы по поводу мего ребенка – моя единственная эта
страница. Как только будут новости – я обязательно сообщу", – заявила Фрейя.
Напомним, что около месяц назад на программу Малахова "Прямой
эфир" пришла жительница Барнаула, 19-летняя Фрейя Зильбер. Она заявила, что
родила от сына артистки, и теперь намерена подать на алименты. По словам
Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь с
представителями знаменитой династии. Однако актриса и ее сын отказывались
общаться с молодой женщиной.
В то же время Шукшина же часто упрекала девушку в показушности
и работе на камеру. Актриса в социальных сетях обращалась к девушке с призывом
отвечать на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест.