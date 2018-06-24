Информация о вероятном уходе с поста генерального продюсера телеканала не составила равнодушным артиста. В свойственной ему манере он поиздевался над Тиной.

Информация о вероятном уходе с поста генерального продюсера телеканала не составила равнодушным артиста. В свойственной ему манере он поиздевался над Тиной.Актер Станислав Садальский в Instagram сделал фотоколлаж из эротическихсъемок для мужских журналов с участием Тины Канделаки. Таким оригинальнымспособом артист прокомментировал появившуюся информацию о том, телеведущаяскоро покинет "Матч-ТВ". Пост в социальной сети Садальский сопроводил хэштегом #жаль.Отметим, что по данным телеграм-канала "Двойная сплошная",теледива в декабре 2018 года покинет телеканал, где она является генеральнымпродюсером. Обращает на себя тот факт, что в дни ЧМ-2018 телевизионныйначальник находится в Лондоне. Авторы канала связывают этот отъезд с тем, что канделакине удалось добиться продления финансирования "Матч-ТВ". "Изображать патриотизми заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За тригода убытки "Матч-тв" составили более пяти миллиардов", – говорится всообщении.Ранее , что за три года убытки телеканаласоставили более пяти миллиардов. При этом сама Тина за прошлый год заработала62 миллиона рублей. Ее муж Василий Бровко за этот же период разбогател на 19миллионов рублей. Он работает директором по особым поручениям в госкорпорации"Ростех"Супруги были совладельцами PR-агентства "Апостол".Об их браке стало известно в 2016 году. Кроме поста гендиректора "МатчТВ", Канделаки имеет доли в рекламном агентстве "Брендбокс" иресторане "Тинатин".