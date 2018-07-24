Житель Саратовской области попытался наглядно показать состояние дома. Однако переусердствовал и погиб от многочисленных травм.

Житель Саратовской области попытался наглядно показать состояние дома. Однако переусердствовал и погиб от многочисленных травм.Мужчина,недовольный работой коммунальных служб Энгельса, упал с балкона, демонстрируяплачевное состояние жилища, сообщает . На кадрах видно, какмужчина стоит на балконе, расшатывая перила. При этом он ругается накоммунальные службы, которые, по его словам, не реставрируют балкон.Стоящие водворе люди долго объясняют ему, что он может упасть из-за своих жеразрушительных действий. Мужчина не прислушался к советам и продолжил ломатьбалкон. В результате он упал с высоты четвертого этажа и позже скончался вбольнице.