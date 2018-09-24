В ходе проведения выборов групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.

23 сентября 2018 года на территории Владимирской области сотрудниками Управления МВД России по Владимирской области обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности граждан во время проведения повторного голосования по выборам Губернатора Владимирской области на 985 избирательных участках региона.Для обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения выборов задействовались более 3200 сотрудников органов внутренних дел и свыше 290 сотрудников подразделений Росгвардии.Также в мероприятиях охране общественного порядка и безопасности приняли участие 320 народных дружинников, 25 представителей казачества и 258 работников частных охранных организаций.В ходе проведения второго тура выборов групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.