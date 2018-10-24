На Крымском мосту завершена уникальная операция: поднят с мелководья упавший в воду пролет. Использовать его для строительства нельзя, металлическую конструкцию разрезали на пять частей.

На Крымском мосту завершена уникальная операция: поднят смелководья упавший в воду пролет. Использовать его для строительства нельзя,металлическую конструкцию разрезали на пять частей.Завод "Воронежстальмост", производитель пролетовдля железнодорожной части в ближайшее время доставит на полуостровновую металлоконструкцию. Примерно через месяц ее установят на опоры.Напомним, что 4 октября на долю строителейвыпало первое серьезное испытание: обрушился и перевернулся при падении один изпролетов возводимой железнодорожной части переправы.Специалисты сразу же дали оценку случившемуся – по ихмнению, причиной ЧП стала неисправность одной из домкратных систем, котораяопускала многотонную конструкцию на опоры.Инженеры также указывают на то, чтоподобные небольшие аварии вполне возможны при создании столь крупногоинфраструктурного объекта, как , учитывая огромный объем работ, ихсложность и длительные сроки строительства.Глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж",подрядчика строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг подчеркнул, чтоинцидент не повлияет на сроки сдачи железнодорожного участка. Стоит отметить,что строительство и так идет с опережением графика.В мае этого года президент Владимир Путин открылавтомобильное движение по . Его железнодорожная часть сейчасстроится, первые поезда должны пойти по ней в 2019 году.