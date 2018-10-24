Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прибыл с государственным визитом в Россию. Самолет главы итальянского правительства приземлился в аэропорту Внуково-2. Итальянского лидера встретил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, посол Италии Паскуале Терраччано, а также глава Департамента протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прибыл с государственным визитом в Россию. Самолет главы итальянского правительства приземлился в аэропорту Внуково-2. Итальянского лидера встретил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, посол Италии Паскуале Терраччано, а также глава Департамента протокола МИД РФ Игорь Богдашев.Как сообщает ТАСС, почетный караул, который выстроился у трапа, приветствовал высокопоставленного гостя гимном обоих государств.Планируется, что в среду Конте встретится с президентом России, а также подпишет ряд экономических соглашений.