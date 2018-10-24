Полицейские в Омской области задержали на трассе Тюмень-Омск перевозчика сильнодействующего синтетического наркотика. При обыске машины было найдено почти три килограмма запрещенного вещества. Нарушитель взят под арест, ему грозит длительный срок заключения, вплоть до пожизненного.

За несколько дней до задержания перевозчика запрещенного вещества сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Омской области получили оперативную информацию о 30-летнем мужчине, занимающимся сбытом "соли" (метилендиоксипировалерона) в крупном размере.Информация подтвердилась, когда полицейские произвели задержание подозреваемого на трассе в Крутинском районе. При обыске в автомобиле нарушителя было найдено почти три килограмма синтетического наркотика.Позже на окраине Омска был найден тайник, в котором нашелся еще один килограмм "соли".В настоящее время нарушитель взят под стражу и решением суда помещен в СИЗО на время проведения следственных работ. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит длительный срок заключения, вплоть до пожизненного.