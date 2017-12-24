Российский форвард Тампа-Бей Лайтнинг Никита Кучеров проводит отличный сезон в Национальной хоккейной лиге. После домашней игры с Миннесотой Уайлд, завершившейся победой Молний со счетом 3:0, Кучеров единолично возглавил список снайперов с 24 шайбами.

Российский форвард "Тампа-Бей Лайтнинг" Никита Кучеров проводит отличный сезон в Национальной хоккейной лиге. После домашней игры с "Миннесотой Уайлд", завершившейся победой "Молний" со счетом 3:0, Кучеров единолично возглавил список снайперов с 24 шайбами.Россиянин отличился в самой концовке матча, когда гости оставили ворота пустыми. Этот гол вывел Никиту в единоличные лидеры НХЛ по заброшенным шайбам. Более того, он также является лучшим бомбардиром Лиги, набрав в 35 матчах 51 (24+27) балл за результативность.В бомбардирской гонке от Кучерова на шесть очков отстают хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" Джон Таварес и Джошуа Бэйли, занимающие второе и третье места соответственно. В снайперском списке вслед за Никитой расположился Александр Овечкин с 23 шайбами. За капитаном "Вашингтона" идет Андерс Ли из "Ньй-Йорк Айлендерс" с 22 голами.