В Ньюарке матчем между Нью-Джерси Дэвилз и Коламбус Блю Джекетс стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. Пиджаки сумели добиться в гостях сухой победы со счетом 3:0. Главным героем встречи стал вратарь Коламбуса Сергей Боровский, не пропустивший ни одной шайбы.

В Ньюарке матчем между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Коламбус Блю Джекетс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. "Пиджаки" сумели добиться в гостях "сухой" победы со счетом 3:0. Главным героем встречи стал вратарь "Коламбуса" Сергей Боровский, не пропустивший ни одной шайбы.Россиянин отразил все 39 бросков по своим воротам и оформил второй в нынешнем сезоне "сухарь". Форвард "Джекетс" Артемий Панарин отметился в этой встрече заброшенной шайбой и голевой передачей.Just your everyday, casual @9Artemi backhand from way out. #CBJ pic.twitter.com/avjMO7wJG0— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 23 декабря 2018 г."Коламбус" обошел в турнирной таблице Западной конференции "Бостон Брюинз", заняв пятое место с 46 очками после 36 игр. "Нью-Джерси" остался на последней строчке с 31 баллом после 35 встреч.