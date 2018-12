Флагманские смартфоны Samsung 2018 года — Galaxy S9 и S9+ — начали получать по воздуху обновление прошивки, основанное на последней версии операционной системы Android — 9.0 или Pie. По информации издания SamMobile, о получении на смартфонах уведомления о готовности апдейта сообщили пользователи в Германии.

Флагманские смартфоны Samsung 2018 года — Galaxy S9 и S9+ — начали получать "по воздуху" обновление прошивки, основанное на последней версии операционной системы Android — 9.0 или Pie. По информации издания SamMobile, о получении на смартфонах уведомления о готовности апдейта сообщили пользователи в Германии.Кроме того, пишет The Verge, в соцсетях о том же сообщают владельцы флагманов Samsung из Нидерландов и Словакии. Ранее в Samsung пообещали выпустить прошивку на Android 9 для своих топовых устройств в январе 2019-го.Помимо обновленной версии операционной системы с доработками Google финальный апдейт прошивки Galaxy S9 и S9+ содержит обновленный интерфейс Samsung One UI. Среди его главных особенностей — функции, упрощающие управление большим смартфоном одной рукой. Видео с демонстрацией One UI в действии можно посмотреть здесь.∎iPhone покажется дешевым: раскрыта цена следующего флагмана Samsungчитайте такжеИнтерфейс One UI, основанный на Android 9.0 Pie, был анонсирован в ноябре, вместе с прототипом сгибаемого пополам планшета. Новая оболочка разделяет интерфейс во многих приложениях на две части: "область просмотра" (Viewing Area) в верхней половине дисплея, на которой отображается вся важная информация, и "область взаимодействия" (Interaction Area) внизу, чтобы до неё было удобно дотянуться пальцем.