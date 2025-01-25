Народный избранник, которого обвиняют в хищении 30 миллионов рублей, ближайшие пару месяцев проведет в СИЗО. Такую меру пресечения избрал суд, сообщили в Следкоме области. Речь о Денисе

Народный избранник, которого обвиняют в хищении 30 миллионов рублей, ближайшие пару месяцев проведет в СИЗО. Такую меру пресечения избрал суд, сообщили в Следкоме области. Речь о Денисе Киммеле. Накануне мы рассказывали о его задержании. Покровский депутат – гендиректор строительной компании. По данным следствия, в 2023 году фирма заключила муниципальный контракт на строительство станций водоподготовки для