Женская лыжная гонка на 30 км классическим стилем завершала программу соревнований Олимпийских игр в Южной Корее. В ней приняли участие сразу три россиянки - Анастасия Седова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова. Победу в гонке одержала норвежка Марит Бьорген.

Женская лыжная гонка на 30 км классическим стилем завершала программу соревнований Олимпийских игр в Южной Корее. В ней приняли участие сразу три россиянки — Анастасия Седова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова. Победу в гонке одержала норвежка Марит Бьорген.Она показала время 1:22.17,6. Второе место заняла финская лыжница Криста Пармакоски (отставание — 1.49,5). Бронзовые медали у Стины Нильссон и Швеции (1.58,9).Лучшая из россиянок Анастасия Седова пришла к финишу 11-й с результатом 1:26:46,8.