В китайской провинции Хунань 53-летний мужчина зарезал четырех человек. Фамилия убийцы Юань, нападение произошло в его собственном доме в городе Цзысин.

В китайской провинции Хунань 53-летний мужчина зарезал четырех человек. Фамилия убийцы Юань, нападение произошло в его собственном доме в городе Цзысин.Инцидент произошел в субботу около трех дня (10 утра в Москве). Трое человек скончались на месте, один умер в больнице.Юаня задержали и допрашивают.Об этом сообщила полиция в соцсети Weibo, передает РИА Новости.