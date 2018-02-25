Нестандартная планировка – это не только возможность построить в квартире уникальный интерьер, но и потенциальное поле для ошибок. Острые углы в помещениях, низкие потолки не только ограничат функциональность, но и ухудшат психологический климат.

Последние несколько лет на рынке массового жилья появляется все больше нестандартных по планировочным решениям квартир. Примерами такого жилья являются двухэтажные квартиры с террасами, мансардами или панорамными окнами. Сейчас отдельные элементы нестандартных решений можно найти не только в верхних сегментах рынка, но и в некоторых ЖК комфорт-классаосквы и Подмосковья.По словам коммерческого директора ФСК "Лидер" Ольги Тумайкиной, жилых комплексах объем нестандартных по планировкам квартир сейчас достигает порядка 25%.Одним из самых распространенных подобных нестандартных предложений являются двухуровневые квартиры. Не стоит путать их с двухэтажными квартирами, где жилье располагается на двух этажах, соединенных лестницей.В двухуровневой квартире второй этаж лишь частично совпадает с границами нижнего уровня и где пространство, как правило, над кухней-гостиной не имеет межэтажного перекрытия, образуя так называемый "второй свет".С другой стороны, нестандартные решения усложняют выбор, поскольку приходится тщательно продумывать функциональность помещений и их зонирование, "прикидывая" возможные варианты расстановки мебели. Особенно это актуально для помещений сложных форм, а также в связи с набирающим обороты трендом на продажу квартир с отделкой – в этом случае за изменение планировки и последующий ремонт придется платить дважды.Какими критериями стоит руководствоваться покупателю, желающему приобрести такое нестандартное жилье?ФОРМА ПОМЕЩЕНИЙПервое, к чему необходимо присмотреться – к форме помещений. Лучше избегать помещений с узкими жилыми комнатами – они нефункциональны с точки зрения расстановки мебели и психологического комфорта.Желательно, чтобы помещения имели прямоугольную форму, однако допускаются пятиугольные пространства, стены в которых образуют тупые углы – с помощью профессионального дизайна их можно хорошо вписать в интерьер. С жилым пространством, где есть острый угол, добиться такого эффекта будет значительно сложнее.Площадь комнат должна быть больше площади коридоров. Планировка с компактными комнатами и просторными коридорами вряд ли является хорошей идеей, потому что излишки площади в коридоре стоят столько же, сколько и жилые "квадраты".РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙДолжно соблюдаться деление пространства на общественное и приватное. Общественное располагается ближе ко входу – это кухня, гостиная, гостевая ванная; приватные спальни – в глубине квартиры.Стоит избегать решений, когда самая большая по площади комната, выполняющая функцию гостиной, находится в дальнем углу – это неудобно ни для гостей, ни для хозяев квартиры.Расположение коридоров и холла должно обеспечивать кратчайший и наиболее удобный доступ во все основные помещения квартиры, а сами коридоры должны быть с минимум поворотов и достаточной ширины (не менее 1-1,2 м.) для комфортного перемещения крупногабаритной мебели и техники.ПОТОЛКИКомфортная высота потолка – не ниже 2,7 м. Если поток ниже, то это некомфортно психологически, ограничивает возможность внедрения каких-то дизайнерских решений и даже усложняет выбор люстры.Для двухуровневых квартир важно, чтобы высота каждого этажа была не ниже 4,7 м, для квартир с антресолью – не ниже 3,8 м, чтобы была возможность удобно организовать пространство второго этажа.КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫНесущие конструкции не должны выступать внутрь помещений, иначе потребуется увеличение затрат на отделку и возникнут проблемы с расстановкой мебели. Желательно, чтобы вентиляционные короба располагались внутри межквартирных стен без выступающих частей.Для двухуровневых квартир важно определить правильное место для лестницы, чтобы она имела удобную для конкретного помещения конструкцию и по минимуму съедала жилую площадь. Как правило, планировка от застройщика предусматривает, где должна быть расположена лестница и ее тип, однако важно, чтобы всеми расчетами занимались профессионалы, тогда удастся избежать досадных ошибок с углом наклона, длиной и шириной лестничного марша, количеством и размером ступеней, и проч.Квартиры должны иметь такое количество и расположение окон, чтобы расположение простенков между окнами отвечало требованиям вариативности планировочного решения, то есть позволяло эффективную перепланировку квартиры с разделением и/или объединением соседних комнат.