Ушел из жизни легендарный академик, историк и дипломат Сергей Тихвинский. Об этом сообщили его родственники. В сентябре академику должно было исполниться 100 лет.

Ушел из жизни легендарный академик, историк и дипломат Сергей Тихвинский. Об этом сообщили его родственники. В сентябре академику должно было исполниться 100 лет.О многих ключевых событиях в истории современного Китая он знал из первых уст. Тихвинский принимал участие в переговорах с Мао Цзэдуном. А 2 октября 1949 года именно он сообщил Пекину о признании СССР Китайской Народной Республики и установлении дипломатических отношений между двумя странами, напоминает телеканал "Россия 24".