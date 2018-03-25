Родные не видели его с 6 февраля

В Рязанской области пропал 17-летний Максим Лопатин. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Владимирской области, 6 февраля молодой человек ушёл из дома в неизвестном направлении.Пропавший юноша зарегистрирован в городе Касимов на улице Широкая. Периодически он выходит на связь с родными по телефону и говорит, что хочет вернуться домой. Но до сих пор этого не сделал по непонятным причинам.«Полиция будет благодарна каждому, кто сообщит какие-либо сведения о том, где может находиться разыскиваемый. Если вам что-либо известно, просьба незамедлительно позвонить по телефону: 8 (49131) 2-24-64 или по телефону «02»», - говорится в сообщении МВД.