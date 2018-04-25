95% сторонников Донецкой народной республики подвергались на Украине пыткам. Об этом заявила донецкий омбудсмен Дарья Морозова после обмена почти восьми сотен ополченцев. Изощренность пыток уточнять не буду, - добавила она.

95% сторонников Донецкой народной республики подвергались на Украине пыткам. Об этом заявила донецкий омбудсмен Дарья Морозова после обмена почти восьми сотен ополченцев. "Изощренность пыток уточнять не буду", — добавила она.Военная операция против двух народных республик Донбасса Киев начал в апреле 2014 года. Вся вина жителей Донецкой и Луганской народных республик в том, что они не признали результаты февральского государственного переворота на Украине. Жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек, напоминает РИА НовостиКроме того, российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила недоумение своему украинскому коллеге уполномоченному по правам человека Верховной рады Людмиле Денисовой в связи с задержанием на украинском пункте выезда "Чонгар" жительницы Крыма Елены Одновол. Одновол — активиста Всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы".Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что россиянка на президентских выборах в России собирала подписи в поддержку кандидатуры Владимира Путина в качестве его доверенного лица. Так, по мнению, Луценко был нанесен "ущерб суверенитету" и "территориальной целостности и неприкосновенности" Украины.Одновол занимается патриотическим воспитанием и помощью ветеранам, подчеркнула Москалькова. Она назвала абсурдным обвинение активистки генпрокурором Луценко в проведении некоей подрывной деятельности против Украины.