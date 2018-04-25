У молодого человека подписан контракт с государственным медицинским учреждением

У молодого человека подписан контракт с государственным медицинским учреждениемЕдинственному практикующему хирургу в Гусь-Хрустальном пришла повестка в армию. Молодой человек заключил контракт с государственным медицинским учреждением и получил служебное жилье. Кроме того, армия грозит ему потерей профессиональных навыков.За молодого врача заступилась уполномоченный по правам человека Владимирской области Людмила Романова. На заседании ЗакСобрания в среду, 25 апреля, она рассказала, что врачей, которых и так не хватает в регионе, забирают в армию.Омбудсмен попросила поддержать её запрос в Госдуму с просьбой разрешить отсрочку от службы в армии молодым специалистам, которые работают в государственных медицинских учреждениях.