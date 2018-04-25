Большая семерка обрушилась на Кремль с новыми обвинениями. Министры иностранных дел государств, входящих в G7, утверждают, что Россия неприемлемо действует на территории других стран.

"Большая семерка" обрушилась на Кремль с новыми обвинениями. Министры иностранных дел государств, входящих в G7, утверждают, что Россия неприемлемо действует на территории других стран.В обнародованном заявлении отмечается, что политики обсудили общую озабоченность по поводу ситуации в Сирии, на Украине и в КНДР, передает . "Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, на Украине и в других соседних государствах", – говорится в документе.Многие политические деятели отмечают, что слова не подкреплены конкретными фактами, которые могли бы пролить свет на обеспокоенность Запада. Более того, "семерка" считает, что Кремль вмешивается в демократические процессы и проводит некие кампании по дезинформации, пишет .В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала ограничительные меры, которые страны G7 грозятся применить против Кремля. Она заявила, что Россия адаптировалась к санкциям, сообщает телеканал "".