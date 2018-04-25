Ученые Российской академии наук примут участие в обсуждении
законопроектов в Госдуме. По мнению спикера Вячеслава Володина, такое
взаимодействие парламентариев и экспертов повысит качество принимаемых законов.
Ученые Российской академии наук примут участие в обсуждении
законопроектов в Госдуме. По мнению спикера Вячеслава Володина, такое
взаимодействие парламентариев и экспертов повысит качество принимаемых законов.
Спикер обсудил вопросы сотрудничества с учеными на встрече с
президентом РАН Александром Сергеевым. Речь шла, в том числе, о поправках ко
второму чтению законопроекта, инициированного президентом и наделяющего
Академию наук новыми полномочиями.
Еще одной темой встречи стало взаимодействие Госдумы и
Российской Академии наук в области экспертной деятельности. "Нам
необходимо организовать работу таким образом, чтобы РАН могла высказывать свою
точку зрения в отношении рассматриваемых законопроектов", – сказал Володин.
В свою очередь, участвовавший во встрече первый вице-спикер
Думы Иван Мельников предложил руководству академии подключиться к экспертизе
законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США в отношении
России.
"Он недавно внесен и
активно обсуждается. Замечания и предложения уже поступают. Они будут полностью
собраны и обобщены после 3 мая. Мне кажется целесообразным попросить Академию,
ее институты подключиться к анализу норм будущего закона и оценке возможных
последствий", – сказал политик.
Напомним, что законопроект, регламентирующий деятельность
Академии наук, наделяет ее правом
направлять в органы государственной власти предложения по вопросам развития
законодательства.
В середине марта депутаты Госдумы встречались с молодыми
учеными. После обстоятельного разговора спикер нижней палаты парламента
Вячеслав Володин рассказал, что законодатели намерены привлекать их к
обсуждению законопроектов, которые касаются сферы образования и науки. Более
тесное взаимодействие, по его словам, позволит оперативно реагировать на
пожелания профессионального сообщества.
В начале 2018 года в Госдуме был создан Совет по
законотворчеству с участием экспертов и представителей научного сообщества. Он занимается
аналитической работой, оценкой актуальных проблем российского законодательства,
а также подготовкой предложений по их решению. Также в компетенции членов
Совета находятся вопросы общего повышения эффективности законотворческого
процесса.