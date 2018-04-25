Ученые Российской академии наук примут участие в обсуждении законопроектов в Госдуме. По мнению спикера Вячеслава Володина, такое взаимодействие парламентариев и экспертов повысит качество принимаемых законов.

Ученые Российской академии наук примут участие в обсуждениизаконопроектов в Госдуме. По мнению спикера Вячеслава Володина, такоевзаимодействие парламентариев и экспертов повысит качество принимаемых законов.Спикер обсудил вопросы сотрудничества с учеными на встрече спрезидентом РАН Александром Сергеевым. Речь шла, в том числе, о поправках ковторому чтению законопроекта, инициированного президентом и наделяющегоАкадемию наук новыми полномочиями.Еще одной темой встречи стало взаимодействие Госдумы иРоссийской Академии наук в области экспертной деятельности. "Намнеобходимо организовать работу таким образом, чтобы РАН могла высказывать своюточку зрения в отношении рассматриваемых законопроектов", – сказал Володин.В свою очередь, участвовавший во встрече первый вице-спикерДумы Иван Мельников предложил руководству академии подключиться к экспертизезаконопроекта об ответных мерах на недружественные действия США в отношенииРоссии."Он недавно внесен иактивно обсуждается. Замечания и предложения уже поступают. Они будут полностьюсобраны и обобщены после 3 мая. Мне кажется целесообразным попросить Академию,ее институты подключиться к анализу норм будущего закона и оценке возможныхпоследствий", – сказал политик.Напомним, что законопроект, регламентирующий деятельностьАкадемии наук, наделяет ее правомнаправлять в органы государственной власти предложения по вопросам развитиязаконодательства.В середине марта депутаты Госдумы встречались с молодымиучеными. После обстоятельного разговора спикер нижней палаты парламентаВячеслав Володин рассказал, что законодатели намерены привлекать их кобсуждению законопроектов, которые касаются сферы образования и науки. Болеетесное взаимодействие, по его словам, позволит оперативно реагировать напожелания профессионального сообщества.В начале 2018 года в Госдуме был создан Совет позаконотворчеству с участием экспертов и представителей научного сообщества. Он занимаетсяаналитической работой, оценкой актуальных проблем российского законодательства,а также подготовкой предложений по их решению. Также в компетенции членовСовета находятся вопросы общего повышения эффективности законотворческогопроцесса.