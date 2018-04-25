Ученые из медиалаборатории Массачусетского технологического института в США разработали прибор Dormio. Он позволяет увеличивать продолжительность микроснов (гипнагогии).

Ученые из медиалаборатории Массачусетскоготехнологического института в США разработали прибор Dormio. Он позволяет увеличиватьпродолжительность микроснов (гипнагогии).По мнениюспециалистов, при долгом нахождении в промежуточном состоянии между ибодрствованием может улучшить творческие способности. В микросне люди испытывают слуховые, зрительные и тактильные , ночаще всего переживания между сном и явью не помнят.Dormioиспытали на добровольцах. Изначально прибор состоял из микроконтроллера Arduino,установленного на с датчиком давления, и электроэнцефалографа (ЭЭГ). Перед погружением в сон подопытный сжимал ладонь в перчатке в кулак, надавливая на датчик,сообщает Motherboard.В то же время ЭЭГ регистрировала активность. Когда испытуемый погружался в объятия Морфея, датчики посылали сигнал роботу Jibo, которыйпроизносил фразу "Не забудьте подумать о " или "Не забудьте подумать о". Чтобы предотвратить более глубокое погружение в сон, робот произносилимя добровольца и фразу "Вы засыпаете".В новой версии Dormio ЭЭГ заменили на датчик частоты сокращений, Jibo – на приложение в смартфоне, а датчик давления – на сенсор,отслеживающий напряжение . Проведя некоторые эксперименты и тесты, которыепоказали положительный результат, ученые заявили о том, что теперь в ихраспоряжении есть работоспособная система контроля микроснов.