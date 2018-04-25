Ученые из медиалаборатории Массачусетского
технологического института в США разработали прибор Dormio. Он позволяет увеличивать
продолжительность микроснов (гипнагогии).
Ученые из медиалаборатории Массачусетского
технологического института в США разработали прибор Dormio. Он позволяет увеличивать
продолжительность микроснов (гипнагогии).
По мнению
специалистов, при долгом нахождении в промежуточном состоянии между и
бодрствованием может улучшить творческие способности. В микросне люди испытывают слуховые, зрительные и тактильные , но
чаще всего переживания между сном и явью не помнят.
Dormio
испытали на добровольцах. Изначально прибор состоял из микроконтроллера Arduino,
установленного на с датчиком давления, и электроэнцефалографа (ЭЭГ). Перед погружением в сон подопытный сжимал ладонь в перчатке в кулак, надавливая на датчик,
сообщает Motherboard.
В то же время ЭЭГ регистрировала активность
. Когда испытуемый погружался в объятия Морфея, датчики посылали сигнал роботу Jibo, который
произносил фразу "Не забудьте подумать о " или "Не забудьте подумать о
". Чтобы предотвратить более глубокое погружение в сон, робот произносил
имя добровольца и фразу "Вы засыпаете".
В новой версии Dormio ЭЭГ заменили на датчик частоты сокращений, Jibo – на приложение в смартфоне, а датчик давления – на сенсор,
отслеживающий напряжение . Проведя некоторые эксперименты и тесты, которые
показали положительный результат, ученые заявили о том, что теперь в их
распоряжении есть работоспособная система контроля микроснов.