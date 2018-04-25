Летом Наталья Подольская и Владимир Пресняков отметят чугунную свадьбу– вместе уже 6 лет. Они познакомились на съёмках программы Большие гонки в 2005 году. А в июне 2015-го Наталья Подольская родила сына Артемия. Обо всем этом корреспондент Dni.Ru поговорил с певицей на pre-party премии Ru.Tv.

Летом Наталья Подольская и Владимир Пресняков отметят "чугунную" свадьбу– вместе уже 6 лет. Они познакомились на съёмках программы "Большие гонки" в 2005 году. А в июне 2015-го Наталья Подольская родила сына Артемия. Обо всем этом корреспондент Dni.Ru поговорил с певицей на pre-party премии Ru.Tv.Наталья, вы влились в семью, которая связана с самыми известными музыкантами страны. Как вы считаете, это испытание или награда?Я не отношусь к своей семье как к чему-то сверхестесственому. Меня окружают обычные люди, и я отношусь к ним точно так же. Просто семья у нас очень счастливая и дружная, вот и все. Я очень горжусь ею, а про звездность не думаю.Но вашему сыну рано или поздно придется оказаться под пристальным вниманием публики – его будут оценивать, сравнивать. Какие таланты он уже показывает?Тема у нас акробат, он в восторге от разных цирковых трюков, совершенствует свое мастерство. Сейчас немного подрастет, и будем думать, в какую секцию его отдать.А что с голосом у него? Есть шанс, что продолжит певческую династию Пресняковых?Он очень любит петь, сам подходит к пианино и просит поиграть ему. Сын знает много песен и моих, и Володиных, и это очень приятно, конечно. Не знаю, продолжит ли династию, но давить мы на него не будем – пусть сам сделает свой выбор.Муж певицы Владимир Пресняков ранее заявил, что его первенцу Никите приходится сложно из-за груза фамилии: "Я про это могу говорить часами, размышлять о том, как оставаться сыном внуком известных людей, чтобы на тебя без конца не показывали пальцем, не тыкали: "А, ну все понятно, это пугачевский". Никите приходится очень сложно, но он с честью выдерживает эти испытания, она настоящий боец!"