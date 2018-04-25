Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса, пытаясь остановить работу мессенджера Telegram в России. Это сказывается на массе других организаций и сервисов, так или иначе связанных с выходом в интернет: очередной жертвой блокировок стал один из крупнейших операторов каршеринга.
<a href="http://33live.ru/novosti/25-04-2018-roskomnadzor-narushil-rabotu-moskovskogo-karsheringa.html" target="_blank">Роскомнадзор нарушил работу московского каршеринга</a> - Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса, пытаясь остановить работу мессенджера Telegram в России. Это сказывается на массе других организаций и сервисов, так или иначе связанных с выходом в интернет: очередной жертвой блокировок стал один из крупнейших операторов каршеринга.
[url=http://33live.ru/novosti/25-04-2018-roskomnadzor-narushil-rabotu-moskovskogo-karsheringa.html]Роскомнадзор нарушил работу московского каршеринга[/url] - Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса, пытаясь остановить работу мессенджера Telegram в России. Это сказывается на массе других организаций и сервисов, так или иначе связанных с выходом в интернет: очередной жертвой блокировок стал один из крупнейших операторов каршеринга.