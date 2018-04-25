Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса, пытаясь остановить работу мессенджера Telegram в России. Это сказывается на массе других организаций и сервисов, так или иначе связанных с выходом в интернет: очередной жертвой блокировок стал один из крупнейших операторов каршеринга.

Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса, пытаясь остановить работу мессенджера Telegram в России. Это сказывается на массе других организаций и сервисов, так или иначе связанных с выходом в интернет: очередной "жертвой" блокировок стал один из крупнейших операторов каршеринга.