Банковские комиссии при оплате взносов за капремонт возмутили россиян. Решить вопрос пытаются депутаты окружной думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Банковские комиссии при оплате взносов за капремонтвозмутили россиян. Решить вопрос пытаются депутаты окружной думы Ханты-Мансийскогоавтономного округа.Новая комиссия "Сбербанка" взимается с 1 марта2018 года. Ранее ее компенсировали, но теперь эта практика прекращена. Жители Югрызавалили жалобами заксобрание ХМАО.Оплатить взносы без комиссии можно через личный кабинетна сайте Фонда капремонтов. Однако это не решает проблему: далеко не всепенсионеры могут пользоваться компьютером. Вдобавок, пожилым людям удобнеепользоваться услугами "Сбербанка", так как они получают пенсию в этомкредитном учреждении, отметили депутаты на своем заседании.Ежемесячные взносы на будущий капитальный ремонтпоэтапно вводят в России с 2014 года. В рамках программы будетпроводиться ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо—и водоснабжения, лифтов, крыш, подвалов, утепление и ремонт фасада,а также ремонт фундамента. Надо отметить, что эта графа в платежках и безтого вызвала много вопросов у россиян и неоднократно становилась предметомдискуссий. Что же касается решения о взимании комиссии при оплате взносов, тооно было принято "Сбербанком" в Москве. Власти подчеркивают, что этовнутренняя политика банка. Комиссия составляет 2%, пишет "Новый день".Напомним, что по инициативе Минстроя России с 1 декабря 2017 года начала действовать новая методика расчета стоимости капитального ремонта. На этом основании регионы проводят перерасчет. Пойти на такую меру пришлось из-за многочисленных жалоб россиян на суммы, начисленные за капремонт.А в Москве в рамках программы реновации собственники квартир в подлежащих сносу домах с 1 августа 2017 года полностью освобождены от уплаты взносов за капремонт. Однако исключение из программы капитального ремонта не означает отказа властей города от их поддержки, отметили в мэрии столицы. В зданиях по-прежнему будет проводиться текущий ремонт и другие необходимые для нормальной жизнедеятельности работы.