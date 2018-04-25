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<a href="http://33live.ru/novosti/25-04-2018-tam-na-nevedomyx-dorozhkax.html" target="_blank">«Там, на неведомых дорожках»</a> - Вместо дороги – болото. Жители деревни Даниловка Судогодского района не могут ни проехать, ни пройти по своему населённому пункту. Чтобы выбраться отсюда, надо преодолеть грязевое месиво и огромные лужи по колено. Cеляне пытались за свой счёт начать ремонт дороги, чтобы выезжать на трассу. Но им этот путь постоянно перекапывают. Какого быть заложником деревенского бездорожья - расскажет Татьяна Данилова.