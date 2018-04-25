Вышли на лёд и попали в беду. 14 апреля спасателям пришлось выручать очередных любителей подлёдного лова. Горе-рыбаки отправились на Глазовское озеро в Суздальском районе и не смогли самостоятельно выбраться на берег. Около пяти вечера они позвонили в службу спасения. Люди сильно замерзли, ослабли и передвигались с трудом, а весенний лёд под ними, мог проломиться в любой момент.

Вышли на лёд и попали в беду. 14 апреля спасателям пришлось выручать очередных любителей подлёдного лова. Горе-рыбаки отправились на Глазовское озеро в Суздальском районе и не смогли самостоятельно выбраться на берег. Около пяти вечера они позвонили в службу спасения. Люди сильно замерзли, ослабли и передвигались с трудом, а весенний лёд под ними, мог проломиться в любой момент. К счастью, спасатели прибыли вовремя и людей вывезли на берег в резиновой лодке. В МЧС ещё раз предупреждают, что выходить на лёд водоёмов сейчас опасно для жизни.