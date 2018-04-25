В субботу, 21 апреля, в Москве состоялась долгожданная
конференция Global Token Summit 2.0.3.5. В российской столице собрались ведущие
эксперты, инвесторы, представители крупнейших компаний в сфере блокчейна,
токенов и криптовалют. В рамках мероприятия состоялось обсуждение перспектив
развития цифровой экономики, в том числе в сферах Multimedia, Entertainment и
Communications. Кроме того, были представлены перспективные проекты как от уже известных
мировых разработчиков, так и от начинающих инноваторов.
В субботу, 21 апреля, в Москве состоялась долгожданная конференция Global Token Summit 2.0.3.5. В российской столице собрались ведущие эксперты, инвесторы, представители крупнейших компаний в сфере блокчейна, токенов и криптовалют. В рамках мероприятия состоялось обсуждение перспектив развития цифровой экономики, в том числе в сферах Multimedia, Entertainment и Communications. Кроме того, были представлены перспективные проекты как от уже известных мировых разработчиков, так и от начинающих инноваторов.
Конференция Global Token Summit 2.0.3.5 объединила под одной крышей лучших специалистов по токен-экономике и блокчейну, известных по всему миру. А также тех, кто еще развивается в сфере блокчейна и ICO, кому было сложно найти партнеров и единомышленников для своих проектов.
Почему это важно? Аналитики предсказывают, что благодаря роботизации, софтверизации и освобождению человека от труда цифровая экономика будет расти в среднем на 13% в год, а отдельные сектора благодаря технологии блокчейн и вовсе ждет взрывной рост – до 50% ежегодно.
Участников конференции ждали встречи с ведущими экспертами в сфере цифровой экономики как из России, так и из-за рубежа. Всего на мероприятии присутствовали представители 15 стран.
Среди них главный специалист по стратегии компании Diginex Адам Баркер. Партнеры Diginex стремятся интегрировать свои услуги в децентрализованный мир, предлагая решения для цифровых активов компаний.
В конференции в качестве эксперта и спикера принял участие также основатель и главный исполнительный директор Blockchain Global Limited Сэм Ли. BGL – прибыльная технологическая компания с офисами в Мельбурне, Нью-Йорке, Куала-Лумпуре, Перте, Даляне, Сучжоу и Шанхае.
Global Token Summit 2.0.3.5 также посетили сооснователь революционной компании Hyperloop Transportation Technologies Inc. Дирк Алборн, основатель и управляющий директор Global Technology Capital и президент Глобального технологического симпозиума Александра Джонсон и другие зарубежные гости.
В качестве спикера и эксперта выступил основатель и исполнительный директор группы компаний "Фамилия" Александр Шульгин. За его плечами – 15 лет венчурного инвестирования в новую экономику. Признанный визионер, он обладает обширными знаниями в технологиях блокчейн, умный город, дата-майнинг, а также в области смешанной реальности и цифровых медиа. Он неоднократно читал лекции о будущем медийного пространства и коммуникативной среды на ведущих глобальных форумах.
Прошедшая в субботу в Москве конференция – во многом уникальная площадка. По сути это первое в нашей стране мероприятие, которое затронуло тему воздействия блокчейна на наш образ жизни: путешествия, моду, кино, фильмы, игры, киберспорт и многое другое. Особенно интересны новации в fashion-сфере. В современном мире происходит слияние физической моды и цифровой, что приводит к появлению их симбиоза – Digital fashion ("Фиджитал").
Участников мероприятия ждали лучшие кейсы ICO в данных секторах, дискуссии и круглые столы по новым способам финансирования проектов. Многие уже наслышаны об ICO (Initial coin offering, первичное размещение монет), но сравнительно недавно появился новый способ размещения - ITO (Initial token offering), когда вместо криптовалюты потенциальному
инвестору предлагаются токены проектов, на которые он позднее может обменять определенные блага.
"Блокчейн и все что с этим связано в массовом сознании пока воспринимается исключительно в плане криптовалют. Очень мало говорится о его влиянии на жизнь человека, на коммуникацию, транспорт, моду. Наша конференция посвящена тому, как новые технологии изменят привычную человеку повседневность, как нашу жизнь поменяют токены, как нужно развивать токен-экономику", - сказал Александр Шульгин.
Столь широкое экспертное представительство Global Token Summit 2.0.3.5 – это прекрасная возможность для поиска ответов теми, кто только собрался инвестировать в токены. Увидеть своими глазами новые возможности для инвестирования, понять, после общения со специалистами, стоит ли это делать – еще одна цель, которую преследовали организаторы конференции.
"Мероприятие призвано поделиться идеями, нашими общими подходами, понять ошибки, которые мы, возможно, допускаем. Это абсолютно рабочий инструмент", – отметил руководитель Центра Компетенций блокчейн и цифровой трансформации Внешэкономбанка Владимир Демин.
Конечно же, в ходе конференции высказывались экспертные оценки развития блокчейна – децентрализованной системы, которая позволяет людям совершать те или иные действия не прибегая к услугам посредников. К примеру, если переводить деньги от одного лица к другому с помощью технологии блокчейн, то никакой надобности в банке (посреднике) нет. Аналитики уже давно отмечают, что самый большой посредник в наше время - государство, а раз так, то в будущем его роль будет серьезно изменена. Есть мнение, что государство как таковое и вовсе исчезнет.
Адам Баркер из Diginex полагает, что государство сохранит свои функции. На его взгляд, всеобщее внедрение блокчейна, то есть децентрализации, не приведет человечество к анархии, плоскому обществу и тотальному самоуправлению. Большинство функций государственных органов, подчеркнул эксперт, с развитием цифровой экономики действительно будут ликвидированы. Вместе с тем Баркер высказал уверенность, что "самый главный посредник" сохранит за собой функции аудита, контроля, регуляции и мониторинга.
В свою очередь, Сэм Ли из Blockchain Global Limited отметил важность нормативного регулирования цифровой экономики, унификации и стандартизации деятельности вокруг криптовалют. Подобный стандарт, кстати говоря, уже разрабатывается в Китае.
Рассказал Ли и об одном из своих детищ – Blockchain Centre.
Это площадка, которые объединяет в себе образовательные функции, возможности
коворкинга, а также все условия для проведения различных мероприятий. "Это
локация, где люди собираются каждую неделю, это как церковь. Первый Blockchain
Centre первый был создан в 2014 году в Мельбурне, Австралия, с тех пор было
открыто шесть центров по всему миру", – сказал эксперт.
Технологию блокчейн успешно можно применять и на одном из
самых быстрорастущих глобальных рынков – игровом. Об этом в своем выступлении
рассказал основатель и генеральный директор компании Play2Live Алексей Бурдыко.
Он создал первую стриминговую платформу на основе блокчейна. Play2Live
обладает широкими возможностями для монетизации (11 каналов для стримеров), а
встроенная система финансирования позволяет создавать с нуля желаемый контент.
Платформа объединяет и такие сервисы, как поиск спонсоров для турнира, выплата
вознаграждений, тотализатор и многое другое.
На конференции произошли два
события, имеющих огромное значение для развития цифровой экономики в России.
Центр компетенций блокчейн и цифровой трансформации Внешэкономбанка подписал
соглашения с крупными игроками Азиатско-Тихоокеанского региона – корпорацией
Blockchain Global (Сэм Ли) и гонконгской компанией Diginex (Адам Баркер).
Стороны будут совместно организовывать исследования в области цифровых
технологий, разрабатывать современные образовательные программы, готовить
специалистов для сферы блокчейн, вести совместную научную и аналитическую
деятельность.
"Подписание соглашений с лидерами
китайского рынка в блокчейн технологиях открывают новую страницу для российских
компаний, занимающихся блокчейном. Наши компании могут эффективно предлагать
свои решения на китайский рынок, а мы можем пользоваться всеми передовыми
наработками наших китайских коллег", – сказал Владимир Демин. В свою
очередь, Сэм Ли отметил высокий уровень взаимодействия государства и
технологических компаний в России. "Благодаря такому уровню поддержки,
блокчейн-технология имеет значительные шансы развития", – подчеркнул он. А
Адам Баркер предрек скорое открытие офиса Diginex в Москве. "Экономика
токенов реальна, и через 5-10 лет мы увидим, что каждая компания будет
выпускать токены", – уверен специалист.
В ходе круглых столов эксперты и спикеры поговорили об ICO и
ITO, в том числе о различиях двух способов размещения. Под словом coin
понимается именно криптовалюта, в то время как токен может подразумевать под
собой какой угодно актив. Выпуская собственные токены проект обеспечивает себе финансирование,
необходимое для запуска и развития. Инвесторы же в дальнейшем могут
расплачиваться токенами самыми разными способами: потратить их на что-то важное
в рамках проекта или выйти на биржу и обменять их на фиатные деньги.
Сам же процесс перевода прав на реальный актив в цифровой
формат называется токенизацией. Участники дискуссии затронули такое любопытное
явление, как токенизация человека. "Человек может быть художником и математиком,
он может выпустить токены на свои художественные работы, а может разместить их
на результаты своей математической деятельности. И тот, и другой случай могут
быть достаточно успешными, и наоборот", – отметил Александр Шульгин.
После круглых столов гостей и участников мероприятия ждало
захватывающее выступление сооснователя Hyperloop Transportation Technologies
Inc. Дирка Алборна. HTT вместе со SpaceX Илона Маска разрабатывают
революционную транспортную технологию будущего – HyperLoop
("Гиперпетля").
Это скоростная вакуумная или пассажирская капсула,
способная, по словам Алборна, перемещаться почти со скоростью звука – до 1200 километров в час, что значительно ускорит коммуникации и эффективно соединит
даже самые удаленные друг от друга точки. К примеру, если построить
"Гиперпетлю" от Москвы до Владивостока, то получить груз можно будет
в течение одного дня.
"Капсула очень похожа на фюзеляж самолета без крыльев,
она передвигается внутри трубы. Это система, которая будет двигаться быстрее
всех существующих ныне видов наземного транспорта, но и производить больше
энергии, чем потребляет", – отметил сооснователь HTT.
По словам Дирка, в отличие от всех видов железнодорожного
транспорта, HyperLoop будет экономически выгоден. "Операцонные расходы окажутся очень низкими, и проект выйдет на окупаемость уже через 8-12 лет", -
подсчитали в компании. Разработчик подчеркнул, что в прошлом году уже началось
изготовление первой пассажирской капсулы для "Гиперпетли", она будет
готова уже в июле-августе этого года.
Финальным аккордом конференции стали презентации
перспективных стартапов в сфере лайфстайл, основанных на технологии блокчейн.
Один из таких проектов – яркий и стильный Posh.Space. Это marketplace для
"фиджитал", где художники и дизайнеры находят кооперацию с
известными брендами. Всего один клик – и модное дизайнерское решение уже на
предмете одежды.
По словам разработчиков, технология блокчейн используется
для защиты авторских прав и цифрового контента. Кроме того, она дает 100%
гарантию подлинности вашего принта. В настоящий момент у проекта два вида
токенов. Один из них предназначен для дизайнеров и художников, а с помощью
второго можно расплачиваться за покупки на Posh.Space.
Еще один крайне любопытный стартап – DateCoin. "Мы
соединяем сердца", – говорят разработчики о своем проекте. Действительно,
с помощью DateCoin знакомиться стало гораздо быстрее, удобнее и результативнее.
Исполнительный директор DateCoin Никита Ануфриев пояснил, что
токен использует блокчейн для решения одной из самых острых проблем
дейтинг-индустрии – идентификации и верификации пользователей. "Больше
никаких фейковых аккаунтов и ботов", – уверяет разработчик.
В основе проекта лежит технология искусственного интеллекта и нейронных сетей. Специальная система анализа и распознавания лиц максимально быстро подберет партнера, наиболее полно отвечающего вашим критериям. "В основе проекта лежит действующий высокорентабельный бизнес, а также многолетний опыт в дейтинг-индустрии, маркетинге и web-разработке", – подчеркнул Ануфриев.
Закончился Global Token Summit 2.0.3.5 нетворкингом участников. Эксперты, инвесторы и представители крупных компаний могли пообщаться в неформальной, непринужденной обстановке, задать друг другу интересующие вопросы, обменяться контактами. А молодые инноваторы получили прекрасную возможность рассказать подробнее о своих стартапах.
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