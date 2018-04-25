В субботу, 21 апреля, в Москве состоялась долгожданная конференция Global Token Summit 2.0.3.5. В российской столице собрались ведущие эксперты, инвесторы, представители крупнейших компаний в сфере блокчейна, токенов и криптовалют. В рамках мероприятия состоялось обсуждение перспектив развития цифровой экономики, в том числе в сферах Multimedia, Entertainment и Communications. Кроме того, были представлены перспективные проекты как от уже известных мировых разработчиков, так и от начинающих инноваторов.

В субботу, 21 апреля, в Москве состоялась долгожданная конференция Global Token Summit 2.0.3.5. В российской столице собрались ведущие эксперты, инвесторы, представители крупнейших компаний в сфере блокчейна, токенов и криптовалют. В рамках мероприятия состоялось обсуждение перспектив развития цифровой экономики, в том числе в сферах Multimedia, Entertainment и Communications. Кроме того, были представлены перспективные проекты как от уже известных мировых разработчиков, так и от начинающих инноваторов.Конференция Global Token Summit 2.0.3.5 объединила под одной крышей лучших специалистов по токен-экономике и блокчейну, известных по всему миру. А также тех, кто еще развивается в сфере блокчейна и ICO, кому было сложно найти партнеров и единомышленников для своих проектов.Почему это важно? Аналитики предсказывают, что благодаря роботизации, софтверизации и освобождению человека от труда цифровая экономика будет расти в среднем на 13% в год, а отдельные сектора благодаря технологии блокчейн и вовсе ждет взрывной рост – до 50% ежегодно.Участников конференции ждали встречи с ведущими экспертами в сфере цифровой экономики как из России, так и из-за рубежа. Всего на мероприятии присутствовали представители 15 стран.Среди них главный специалист по стратегии компании Diginex Адам Баркер. Партнеры Diginex стремятся интегрировать свои услуги в децентрализованный мир, предлагая решения для цифровых активов компаний.В конференции в качестве эксперта и спикера принял участие также основатель и главный исполнительный директор Blockchain Global Limited Сэм Ли. BGL – прибыльная технологическая компания с офисами в Мельбурне, Нью-Йорке, Куала-Лумпуре, Перте, Даляне, Сучжоу и Шанхае.Global Token Summit 2.0.3.5 также посетили сооснователь революционной компании Hyperloop Transportation Technologies Inc. Дирк Алборн, основатель и управляющий директор Global Technology Capital и президент Глобального технологического симпозиума Александра Джонсон и другие зарубежные гости.В качестве спикера и эксперта выступил основатель и исполнительный директор группы компаний "Фамилия" Александр Шульгин. За его плечами – 15 лет венчурного инвестирования в новую экономику. Признанный визионер, он обладает обширными знаниями в технологиях блокчейн, умный город, дата-майнинг, а также в области смешанной реальности и цифровых медиа. Он неоднократно читал лекции о будущем медийного пространства и коммуникативной среды на ведущих глобальных форумах.Прошедшая в субботу в Москве конференция – во многом уникальная площадка. По сути это первое в нашей стране мероприятие, которое затронуло тему воздействия блокчейна на наш образ жизни: путешествия, моду, кино, фильмы, игры, киберспорт и многое другое. Особенно интересны новации в fashion-сфере. В современном мире происходит слияние физической моды и цифровой, что приводит к появлению их симбиоза – Digital fashion ("Фиджитал").Участников мероприятия ждали лучшие кейсы ICO в данных секторах, дискуссии и круглые столы по новым способам финансирования проектов. Многие уже наслышаны об ICO (Initial coin offering, первичное размещение монет), но сравнительно недавно появился новый способ размещения - ITO (Initial token offering), когда вместо криптовалюты потенциальномуинвестору предлагаются токены проектов, на которые он позднее может обменять определенные блага."Блокчейн и все что с этим связано в массовом сознании пока воспринимается исключительно в плане криптовалют. Очень мало говорится о его влиянии на жизнь человека, на коммуникацию, транспорт, моду. Наша конференция посвящена тому, как новые технологии изменят привычную человеку повседневность, как нашу жизнь поменяют токены, как нужно развивать токен-экономику", - сказал Александр Шульгин.Столь широкое экспертное представительство Global Token Summit 2.0.3.5 – это прекрасная возможность для поиска ответов теми, кто только собрался инвестировать в токены. Увидеть своими глазами новые возможности для инвестирования, понять, после общения со специалистами, стоит ли это делать – еще одна цель, которую преследовали организаторы конференции."Мероприятие призвано поделиться идеями, нашими общими подходами, понять ошибки, которые мы, возможно, допускаем. Это абсолютно рабочий инструмент", – отметил руководитель Центра Компетенций блокчейн и цифровой трансформации Внешэкономбанка Владимир Демин.Конечно же, в ходе конференции высказывались экспертные оценки развития блокчейна – децентрализованной системы, которая позволяет людям совершать те или иные действия не прибегая к услугам посредников. К примеру, если переводить деньги от одного лица к другому с помощью технологии блокчейн, то никакой надобности в банке (посреднике) нет. Аналитики уже давно отмечают, что самый большой посредник в наше время - государство, а раз так, то в будущем его роль будет серьезно изменена. Есть мнение, что государство как таковое и вовсе исчезнет.Адам Баркер из Diginex полагает, что государство сохранит свои функции. На его взгляд, всеобщее внедрение блокчейна, то есть децентрализации, не приведет человечество к анархии, плоскому обществу и тотальному самоуправлению. Большинство функций государственных органов, подчеркнул эксперт, с развитием цифровой экономики действительно будут ликвидированы. Вместе с тем Баркер высказал уверенность, что "самый главный посредник" сохранит за собой функции аудита, контроля, регуляции и мониторинга.В свою очередь, Сэм Ли из Blockchain Global Limited отметил важность нормативного регулирования цифровой экономики, унификации и стандартизации деятельности вокруг криптовалют. Подобный стандарт, кстати говоря, уже разрабатывается в Китае.Рассказал Ли и об одном из своих детищ – Blockchain Centre.Это площадка, которые объединяет в себе образовательные функции, возможностиковоркинга, а также все условия для проведения различных мероприятий. "Этолокация, где люди собираются каждую неделю, это как церковь. Первый BlockchainCentre первый был создан в 2014 году в Мельбурне, Австралия, с тех пор былооткрыто шесть центров по всему миру", – сказал эксперт.Технологию блокчейн успешно можно применять и на одном изсамых быстрорастущих глобальных рынков – игровом. Об этом в своем выступлениирассказал основатель и генеральный директор компании Play2Live Алексей Бурдыко.Он создал первую стриминговую платформу на основе блокчейна. Play2Liveобладает широкими возможностями для монетизации (11 каналов для стримеров), австроенная система финансирования позволяет создавать с нуля желаемый контент.Платформа объединяет и такие сервисы, как поиск спонсоров для турнира, выплатавознаграждений, тотализатор и многое другое.На конференции произошли двасобытия, имеющих огромное значение для развития цифровой экономики в России.Центр компетенций блокчейн и цифровой трансформации Внешэкономбанка подписалсоглашения с крупными игроками Азиатско-Тихоокеанского региона – корпорациейBlockchain Global (Сэм Ли) и гонконгской компанией Diginex (Адам Баркер).Стороны будут совместно организовывать исследования в области цифровыхтехнологий, разрабатывать современные образовательные программы, готовитьспециалистов для сферы блокчейн, вести совместную научную и аналитическуюдеятельность."Подписание соглашений с лидерамикитайского рынка в блокчейн технологиях открывают новую страницу для российскихкомпаний, занимающихся блокчейном. Наши компании могут эффективно предлагатьсвои решения на китайский рынок, а мы можем пользоваться всеми передовыминаработками наших китайских коллег", – сказал Владимир Демин. В своюочередь, Сэм Ли отметил высокий уровень взаимодействия государства итехнологических компаний в России. "Благодаря такому уровню поддержки,блокчейн-технология имеет значительные шансы развития", – подчеркнул он. ААдам Баркер предрек скорое открытие офиса Diginex в Москве. "Экономикатокенов реальна, и через 5-10 лет мы увидим, что каждая компания будетвыпускать токены", – уверен специалист.В ходе круглых столов эксперты и спикеры поговорили об ICO иITO, в том числе о различиях двух способов размещения. Под словом coinпонимается именно криптовалюта, в то время как токен может подразумевать подсобой какой угодно актив. Выпуская собственные токены проект обеспечивает себе финансирование,необходимое для запуска и развития. Инвесторы же в дальнейшем могутрасплачиваться токенами самыми разными способами: потратить их на что-то важноев рамках проекта или выйти на биржу и обменять их на фиатные деньги.Сам же процесс перевода прав на реальный актив в цифровойформат называется токенизацией. Участники дискуссии затронули такое любопытноеявление, как токенизация человека. "Человек может быть художником и математиком,он может выпустить токены на свои художественные работы, а может разместить ихна результаты своей математической деятельности. И тот, и другой случай могутбыть достаточно успешными, и наоборот", – отметил Александр Шульгин.После круглых столов гостей и участников мероприятия ждалозахватывающее выступление сооснователя Hyperloop Transportation TechnologiesInc. Дирка Алборна. HTT вместе со SpaceX Илона Маска разрабатываютреволюционную транспортную технологию будущего – HyperLoop("Гиперпетля").Это скоростная вакуумная или пассажирская капсула,способная, по словам Алборна, перемещаться почти со скоростью звука – до 1200 километров в час, что значительно ускорит коммуникации и эффективно соединитдаже самые удаленные друг от друга точки. К примеру, если построить"Гиперпетлю" от Москвы до Владивостока, то получить груз можно будетв течение одного дня."Капсула очень похожа на фюзеляж самолета без крыльев,она передвигается внутри трубы. Это система, которая будет двигаться быстреевсех существующих ныне видов наземного транспорта, но и производить большеэнергии, чем потребляет", – отметил сооснователь HTT.По словам Дирка, в отличие от всех видов железнодорожноготранспорта, HyperLoop будет экономически выгоден. "Операцонные расходы окажутся очень низкими, и проект выйдет на окупаемость уже через 8-12 лет", -подсчитали в компании. Разработчик подчеркнул, что в прошлом году уже началосьизготовление первой пассажирской капсулы для "Гиперпетли", она будетготова уже в июле-августе этого года.Финальным аккордом конференции стали презентацииперспективных стартапов в сфере лайфстайл, основанных на технологии блокчейн.Один из таких проектов – яркий и стильный Posh.Space. Это marketplace для"фиджитал", где художники и дизайнеры находят кооперацию сизвестными брендами. Всего один клик – и модное дизайнерское решение уже напредмете одежды.По словам разработчиков, технология блокчейн используетсядля защиты авторских прав и цифрового контента. Кроме того, она дает 100%гарантию подлинности вашего принта. В настоящий момент у проекта два видатокенов. Один из них предназначен для дизайнеров и художников, а с помощьювторого можно расплачиваться за покупки на Posh.Space.Еще один крайне любопытный стартап – DateCoin. "Мысоединяем сердца", – говорят разработчики о своем проекте. Действительно,с помощью DateCoin знакомиться стало гораздо быстрее, удобнее и результативнее.Исполнительный директор DateCoin Никита Ануфриев пояснил, чтотокен использует блокчейн для решения одной из самых острых проблемдейтинг-индустрии – идентификации и верификации пользователей. "Большеникаких фейковых аккаунтов и ботов", – уверяет разработчик.В основе проекта лежит технология искусственного интеллекта и нейронных сетей. Специальная система анализа и распознавания лиц максимально быстро подберет партнера, наиболее полно отвечающего вашим критериям. "В основе проекта лежит действующий высокорентабельный бизнес, а также многолетний опыт в дейтинг-индустрии, маркетинге и web-разработке", – подчеркнул Ануфриев.Закончился Global Token Summit 2.0.3.5 нетворкингом участников. Эксперты, инвесторы и представители крупных компаний могли пообщаться в неформальной, непринужденной обстановке, задать друг другу интересующие вопросы, обменяться контактами. А молодые инноваторы получили прекрасную возможность рассказать подробнее о своих стартапах.На заметку: Посетив интернет-проектвы сможете в любое удобное для вас время и буквально в два клика узнать подробно про большой МЛМ-бизнес за полгода. Реально в АКЛОН! Уникальная возможность для лидеров сетевого маркетинга. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!