Среди основных мест проведения – Владимирская областная научная библиотека.

Владимирская область 25 апреля стала Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все желающие проверят свои знания по истории, выполнив 25 письменных заданий, как очно на 276 площадках региона, так и онлайн.Среди основных мест проведения – Владимирская областная научная библиотека, где сбор участников начнется в 11:15, а старт самого диктанта – в 12:00.Напомним, ранее мы писали, что