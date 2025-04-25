В большинство населенных пунктов Киржачского района вернули газ. Его отключали в 42 деревнях, поселках и СНТ из-за взрыва на складе воинской части. Длительная детонация боеприпасов вызывала

В большинство населенных пунктов Киржачского района вернули газ. Его отключали в 42 деревнях, поселках и СНТ из-за взрыва на складе воинской части. Длительная детонация боеприпасов вызывала опасность. Как сообщил сегодня утром губернатор Александр Авдеев в соцсетях, на данный момент газоснабжение восстановили в 38 населенных пункта для 3734 абонентов. Голубого топлива по-прежнему нет в поселках Мирный