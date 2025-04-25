Театр не могут восстановить после пожара с 2020 года.

Во Владимире ищут подрядчика для реконструкции драмтеатра с максимальной суммой контракта 271 миллион рублей. Электронный аукцион пройдет 6 мая, работы должны завершиться до 20 августа 2025 года и включают отделку, тепло- и шумоизоляцию, реставрацию фасада и обновление коммуникаций.Также планируется установить системы безопасности и музыкальное оборудование.Прежний подрядчик, ООО «Век», стал фигурантом уголовного дела за попытку хищения бюджетных средств, а открытие театра, запланированное на 2024 год, вновь перенесли.