Это связано с проведением «Зеленого марафона»

Это связано с проведением «Зеленого марафона»В воскресенье, 27 мая, в первом квартале проспекта Мира перекроют движение автомобилей.Это связано с проведением спортивного мероприятия «Зеленый марафон».В пресс-службе администрации города объяснили, как в это время будет ходить общественный транспорт:с 8:00 до 14:00 автобусы маршрутов №№49 и 52 будут следовать по улицам Сусанина Ивана – Ленина, №99 – по улицам Пятницкой – Пушкина – проспекту Мира, троллейбусы маршрута №2 будут следовать по улицам Пятницкой – Ленина – проспекту Мира.Движение автобусов маршрута №102 «Кострома – поселок Никольское» будет по улицам Маршала Новикова – Свердлова – Шагова – Маршала Новикова – проспекту Мира с произведением посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Площадь Сусанинская», конечном остановочном пункте автобусных маршрутов №№6, 7, 42 и 93.Движение автобусов маршрутов №№107, 109, 105 будет осуществляться по проспекту Мира – улицам Калиновской – Ленина – Пятницкой.